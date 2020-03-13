Агентская компании Шаблия подписала вратаря Динамо

Голкипер «Динамо» Артем Малыш стал клиентом агентской компании Вадима Шаблия ProStar. Об этом сообщил представитель компании Симон Балаж на своей странице в Инстаграме.
19-летний Малыш начинал заниматься футболом в ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского, куда поступил в 2009 году.
В ДЮФЛ выступал за ФК «Ковель» и «Динамо».
С конца августа 2016 года заявлен за «Динамо» U-19.
Ранее стали известны пары полуфинала Кубка Украины.
Вратарь Динамо « Киев » Артём Малыш и компания ProStar сегодня подписали контракт 📑 Добро пожаловать в #ProStarTeam , Артём 🙏🏻 Goalkeeper of @fc_dynamo_kyiv , Artem Malysh and ProStar Football Agency signed their contract today 📑 Welcome to #ProStarTeam , Artem 🙏🏻
Источник — Instagram
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