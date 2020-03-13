Агентская компании Шаблия подписала вратаря Динамо

Артем Малыш стал клиентом компании ProStar

  • 13.03.2020 21:57
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Агентская компании Шаблия подписала вратаря Динамо
© instagram

Голкипер «Динамо» Артем Малыш стал клиентом агентской компании Вадима Шаблия ProStar. Об этом сообщил представитель компании Симон Балаж на своей странице в Инстаграме.
 
19-летний Малыш начинал заниматься футболом в ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского, куда поступил в 2009 году.
 
В ДЮФЛ выступал за ФК «Ковель» и «Динамо».
 
С конца августа 2016 года заявлен за «Динамо» U-19.

Ранее стали известны пары полуфинала Кубка Украины.

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Источник — Instagram

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