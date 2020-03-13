Сухоцкий перешел в минское Динамо

Украинский защитник будет выступать за клуб из Беларуси на правах аренды

  • 13.03.2020 19:30
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Сухоцкий перешел в минское Динамо
© ФК Динамо Минск

Украинский защитник «Слована» Артем Сухоцкий будет выступать за минское «Динамо» на правах аренды до середины июля текущего года.

Напомним, в январе 2018-го 27-летний украинец перешел из «Зари» в словацкий клуб, где до текущего момента сыграл в 51-й игре и заработал 12 результативных баллов (3+9). В стане этого клуба Сухоцкий также выступал на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Также отметим, что Артем является воспитанником академии киевского «Динамо». Украинским болельщиками известен по выступлениям за «Александрию» и «Ильичевец» (до смены названия на «Мариуполь»). 

Ранее еще один воспитанник «Динамо» перешел в «Минск».

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Источник — ФК Динамо Минск

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