Воспитанник Динамо перешел в Минск

27-летний украинский центральный защитник Дмитрий Рыжук подписал контракт с белорусским «Минском». Соглашение рассчитано до конца 2020-го года.

На протяжении карьеры Рыжук выступал за киевское «Динамо-2», харьковский «Металлист», израильские «Хапоэль» (Акко) и «Хапоэль» (Афула). Последним клубом Дмитрия был одесский «Черноморец», цвета которого он защищал с июля 2018-го по декабрь 2019-го года

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €300 тысяч.