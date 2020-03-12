Воспитанник Динамо перешел в Минск

Дмитрий Рыжук продолжит карьеру в белорусском клубе

  • 12.03.2020 23:35
  • 1103 просмотра
  • 1 комментарий
Воспитанник Динамо перешел в Минск
© ФК Черноморец. Дмитрий Рыжук

27-летний украинский центральный защитник Дмитрий Рыжук подписал контракт с белорусским «Минском». Соглашение рассчитано до конца 2020-го года.

На протяжении карьеры Рыжук выступал за киевское «Динамо-2», харьковский «Металлист», израильские «Хапоэль» (Акко) и «Хапоэль» (Афула). Последним клубом Дмитрия был одесский «Черноморец», цвета которого он защищал с июля 2018-го по декабрь 2019-го года

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €300 тысяч.

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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергій Поліщук
      Сергій Поліщук, 13.03.2020 00:25
    0
    Перешел в Минск пешком?
    Ссылка
    Сергій Поліщук
      Сергій Поліщук, 13.03.2020 00:25
    0
    Перешел в Минск пешком?
    Ссылка
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