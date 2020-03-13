Погба рассказал, как бороться с коронавирусом

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал совет, как бороться с пандемией коронавируса.

«Дэбай, когда чихаешь. Дэбай, когда кашляешь. Дэбай, чтобы победить коронавирус», – написал футболист в твиттере.

Дэб – танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на «жест чихания».

Отметим, что Погба из-за травмы не выходил на поле с декабря 2019 года.

Коронавирус остановил футбол. Держатся Турция и Украина