Погба рассказал, как бороться с коронавирусом

Французский футболист ведет просветительскую работу

  • 13.03.2020 18:35
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Погба рассказал, как бороться с коронавирусом
© Global Look Press. Поль Погба

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал совет, как бороться с пандемией коронавируса.

«Дэбай, когда чихаешь. Дэбай, когда кашляешь. Дэбай, чтобы победить коронавирус», – написал футболист в твиттере.

Дэб – танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на «жест чихания».

Отметим, что Погба из-за травмы не выходил на поле с декабря 2019 года. 

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Источник — Twitter

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