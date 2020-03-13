Коронавирус остановил футбол. Держатся Турция и Украина

Обновлено. Бундеслига объявила об отмене матчей и приостановила чемпионат.

Несмотря на ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Германии, Бундеслига приняла решение пока что не отменять матчи чемпионатов.

Сегодня по расписанию должен начаться очередной тур, но его матчи пройдут без зрителей. Уже 16-го марта руководство Бундеслиги может принять решение об остановке чемпионата.

Держится пока чемпионат Турции. Сегодняшние матчи тура не отменены.

Кроме того, пока что в планах продолжать сезон УПЛ. Субботние три матча чемпионата Украины должны пройти без болельщиков, но по расписанию.

Остальные лиги в основном свои чемпионаты остановили. Сегодня это сделала Англия, а ранее сезон прервали в Италии, Испании, Франции, Португалии, Нидерландах, Бельгии, Шотландии и большинстве других стран.

Существует вероятность, что 17-го марта УЕФА официально перенесет Евро-2020 на 2021 год и укажет всем национальным федерациям, кто этого еще не сделал, остановить свои чемпионаты.