Коронавирус остановил футбол. Держатся Турция и Украина

Когда отменят матчи в украинском футболе?

  • 13.03.2020 17:12
  • 3466 просмотров
  • 7 комментариев
Коронавирус остановил футбол. Держатся Турция и Украина
© upl.ua

Обновлено. Бундеслига объявила об отмене матчей и приостановила чемпионат.

Несмотря на ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Германии, Бундеслига приняла решение пока что не отменять матчи чемпионатов.

Сегодня по расписанию должен начаться очередной тур, но его матчи пройдут без зрителей. Уже 16-го марта руководство Бундеслиги может принять решение об остановке чемпионата.

Держится пока чемпионат Турции. Сегодняшние матчи тура не отменены.

Кроме того, пока что в планах продолжать сезон УПЛ. Субботние три матча чемпионата Украины должны пройти без болельщиков, но по расписанию.

Остальные лиги в основном свои чемпионаты остановили. Сегодня это сделала Англия, а ранее сезон прервали в Италии, Испании, Франции, Португалии, Нидерландах, Бельгии, Шотландии и большинстве других стран.

Существует вероятность, что 17-го марта УЕФА официально перенесет Евро-2020 на 2021 год и укажет всем национальным федерациям, кто этого еще не сделал, остановить свои чемпионаты.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 13.03.2020 18:57
    0
    Тарас Пипко, 13.03.2020 18:56
    Они бухие, им все равно.
    И у нас ещё самогон не умер
    Ссылка
    Тарас Пипко
    online
      Тарас Пипко, 13.03.2020 18:56
    +1
    sidor brens, 13.03.2020 18:54
    Так вон и РФ сегодня играет...
    Они бухие, им все равно.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 13.03.2020 18:56
    0
    dudigo78, 13.03.2020 18:29
    По суті з понеділка професійний спорт зупиниться остаточно, а спортивні сайти можуть закриватись на невизначений термін
    Пусть зальют всё киберспортом и Танками...
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 13.03.2020 18:54
    0
    Так вон и РФ сегодня играет...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.03.2020 18:29
    +2
    По суті з понеділка професійний спорт зупиниться остаточно, а спортивні сайти можуть закриватись на невизначений термін
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 13.03.2020 17:31
    +3
    Скоро чемпионаты аматоров района области будем здесь обсуждать, больше предметов комментирования не будет...
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 13.03.2020 17:30
    +6
    В странах где отменили чемпионаты, просто проводить без зрителей не даст результата - болельщики собираются возле стадиона. У нас такое нереально, поэтому можем доиграть спокойно.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 13.03.2020 17:30
    +6
    В странах где отменили чемпионаты, просто проводить без зрителей не даст результата - болельщики собираются возле стадиона. У нас такое нереально, поэтому можем доиграть спокойно.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 13.03.2020 17:31
    +3
    Скоро чемпионаты аматоров района области будем здесь обсуждать, больше предметов комментирования не будет...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.03.2020 18:29
    +2
    По суті з понеділка професійний спорт зупиниться остаточно, а спортивні сайти можуть закриватись на невизначений термін
    Ссылка
    Тарас Пипко
    online
      Тарас Пипко, 13.03.2020 18:56
    +1
    sidor brens, 13.03.2020 18:54
    Так вон и РФ сегодня играет...
    Они бухие, им все равно.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 13.03.2020 18:57
    0
    Тарас Пипко, 13.03.2020 18:56
    Они бухие, им все равно.
    И у нас ещё самогон не умер
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 13.03.2020 18:56
    0
    dudigo78, 13.03.2020 18:29
    По суті з понеділка професійний спорт зупиниться остаточно, а спортивні сайти можуть закриватись на невизначений термін
    Пусть зальют всё киберспортом и Танками...
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 13.03.2020 18:54
    0
    Так вон и РФ сегодня играет...
    Ссылка
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