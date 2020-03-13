AS: «Жадность и глупость УЕФА объясняют бессмыслицу, которой стал футбол»

Испанское издание как следует «прошлось» по руководящему органу европейского футбола

  • 13.03.2020 18:13
  • 3329 просмотров
  • 3 комментария
AS: «Жадность и глупость УЕФА объясняют бессмыслицу, которой стал футбол»
© shakhtar.com

Обозреватель популярного в Испании издания AS Сантьяго Сегурола выразил мнение по поводу того, что в мид-уик состоялось несколько матчей еврокубков, хотя другие были отменены из-за пандемии коронавируса.

«В ситуации, когда эксперты советуют придерживаться строгих правил гигиены, изоляции и социальной дистанции, что помогает снизить количество зараженных, УЕФА разрешил проводить несколько многолюдных матчей. В итоге тысячи болельщиков путешествовали из одной страны в другую: 3000 фанатов «Атлетико», обитающего в городе, который страдает от коронавируса, прибыли на «Энфилд», а почти тысяча поклонников «Байера» прилетели в Глазго. Это было приглашение к всеобщей катастрофе».

«Только жадность и глупость УЕФА объясняют бессмыслицу, отнюдь не оправданную очень грустными матчами без зрителей, которой стал футбол. Игра превратилась в неперевариваемую пародию, а спорт – в артефакт, распространяющий вирус», - написал Сегурола.

Напомним, только сегодня УЕФА огласил о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи перенесены на неопределенный срок.

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Источник — As.com

(10 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 13.03.2020 18:43
    +2
    "...состоялось несколько матчей еврокубков, хотя другие были отменены..." Ну и "мастера" испанцы расставлять акценты!
    Вот так прочитаешь и подумаешь, что провели пару игр, а отменили десяток.
    Но в действительности было НАОБОРОТ: в туре БЫЛО проведено 10 игр ЛЧ и ЛЕ, а отменено только две. А все потому, что НЕ играли - именно ИХ 2 команды - попавшие играть дома и в гостях с итальянцами!
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 13.03.2020 18:30
    +2
    Згоден на вся 100% - для УЄФА важливі тільки гроші,і плювати вони хотіли на все інше
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 13.03.2020 18:22
    0
    марка тоже постит такую глупость?
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    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 13.03.2020 18:43
    +2
    "...состоялось несколько матчей еврокубков, хотя другие были отменены..." Ну и "мастера" испанцы расставлять акценты!
    Вот так прочитаешь и подумаешь, что провели пару игр, а отменили десяток.
    Но в действительности было НАОБОРОТ: в туре БЫЛО проведено 10 игр ЛЧ и ЛЕ, а отменено только две. А все потому, что НЕ играли - именно ИХ 2 команды - попавшие играть дома и в гостях с итальянцами!
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 13.03.2020 18:30
    +2
    Згоден на вся 100% - для УЄФА важливі тільки гроші,і плювати вони хотіли на все інше
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 13.03.2020 18:22
    0
    марка тоже постит такую глупость?
    Ссылка
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