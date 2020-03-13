AS: «Жадность и глупость УЕФА объясняют бессмыслицу, которой стал футбол»

Обозреватель популярного в Испании издания AS Сантьяго Сегурола выразил мнение по поводу того, что в мид-уик состоялось несколько матчей еврокубков, хотя другие были отменены из-за пандемии коронавируса.

«В ситуации, когда эксперты советуют придерживаться строгих правил гигиены, изоляции и социальной дистанции, что помогает снизить количество зараженных, УЕФА разрешил проводить несколько многолюдных матчей. В итоге тысячи болельщиков путешествовали из одной страны в другую: 3000 фанатов «Атлетико», обитающего в городе, который страдает от коронавируса, прибыли на «Энфилд», а почти тысяча поклонников «Байера» прилетели в Глазго. Это было приглашение к всеобщей катастрофе».

«Только жадность и глупость УЕФА объясняют бессмыслицу, отнюдь не оправданную очень грустными матчами без зрителей, которой стал футбол. Игра превратилась в неперевариваемую пародию, а спорт – в артефакт, распространяющий вирус», - написал Сегурола.

Напомним, только сегодня УЕФА огласил о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи перенесены на неопределенный срок.