AS: «Жадность и глупость УЕФА объясняют бессмыслицу, которой стал футбол»

Обозреватель популярного в Испании издания AS Сантьяго Сегурола выразил мнение по поводу того, что в мид-уик состоялось несколько матчей еврокубков, хотя другие были отменены из-за пандемии коронавируса.
«В ситуации, когда эксперты советуют придерживаться строгих правил гигиены, изоляции и социальной дистанции, что помогает снизить количество зараженных, УЕФА разрешил проводить несколько многолюдных матчей. В итоге тысячи болельщиков путешествовали из одной страны в другую: 3000 фанатов «Атлетико», обитающего в городе, который страдает от коронавируса, прибыли на «Энфилд», а почти тысяча поклонников «Байера» прилетели в Глазго. Это было приглашение к всеобщей катастрофе».
«Только жадность и глупость УЕФА объясняют бессмыслицу, отнюдь не оправданную очень грустными матчами без зрителей, которой стал футбол. Игра превратилась в неперевариваемую пародию, а спорт – в артефакт, распространяющий вирус», - написал Сегурола.
Напомним, только сегодня УЕФА огласил о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи перенесены на неопределенный срок.
Источник — As.com
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Вот так прочитаешь и подумаешь, что провели пару игр, а отменили десяток.
Но в действительности было НАОБОРОТ: в туре БЫЛО проведено 10 игр ЛЧ и ЛЕ, а отменено только две. А все потому, что НЕ играли - именно ИХ 2 команды - попавшие играть дома и в гостях с итальянцами!
Вот так прочитаешь и подумаешь, что провели пару игр, а отменили десяток.
Но в действительности было НАОБОРОТ: в туре БЫЛО проведено 10 игр ЛЧ и ЛЕ, а отменено только две. А все потому, что НЕ играли - именно ИХ 2 команды - попавшие играть дома и в гостях с итальянцами!
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