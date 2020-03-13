Украинцы забили 30-й мяч в гостевых баталиях с командами из Германии

Мяч, забитый Жуниором Мораесом в матче с «Вольфсбургом» (2:1), стал 30-м для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Германии (ФРГ) в еврокубках. 16 раз (с учетом гола Маркоса Антониу) наши поражали ворота немцев в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 11 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 - в Кубке кубков и 1 - в Суперкубке УЕФА. 13 мячей забил «Шахтер», 11 - «Динамо», по 2 - «Заря» и «Черноморец», по 1 - «Александрия», «Ворскла» и «Днепр».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы украинских клубов в матчах с командами из Германии (ФРГ):

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 23.10.1974 КК 1/8 Владимир ОНИЩЕНКО Динамо Айнтрахт Фр 32' (1:1) 3:2 10-й 07.12.1999 ЛЧ ГТ2 Сергей РЕБРОВ Динамо Бавария 50' (1:1) 1:2 20-й 25.02.2016 ЛЕ 1/16 МАРЛОС Шахтер Шальке 26' (1:0) 3:0 30-й 12.03.2020 ЛЕ 1/8 ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер Вольфсбург 17' (1:0) 2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ2 - второй групповой турнир.