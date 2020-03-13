Украинцы забили 30-й мяч в гостевых баталиях с командами из Германии

Мяч, забитый Жуниором Мораесом в матче с «Вольфсбургом» (2:1), стал 30-м для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Германии (ФРГ) в еврокубках. 16 раз (с учетом гола Маркоса Антониу) наши поражали ворота немцев в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 11 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 - в Кубке кубков и 1 - в Суперкубке УЕФА. 13 мячей забил «Шахтер», 11 - «Динамо», по 2 - «Заря» и «Черноморец», по 1 - «Александрия», «Ворскла» и «Днепр».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые голы украинских клубов в матчах с командами из Германии (ФРГ):
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
23.10.1974
|
КК
|
1/8
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
Динамо
|
Айнтрахт Фр
|
32' (1:1)
|
3:2
|
10-й
|
07.12.1999
|
ЛЧ
|
ГТ2
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
Бавария
|
50' (1:1)
|
1:2
|
20-й
|
25.02.2016
|
ЛЕ
|
1/16
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
Шальке
|
26' (1:0)
|
3:0
|
30-й
|
12.03.2020
|
ЛЕ
|
1/8
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
Вольфсбург
|
17' (1:0)
|
2:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ2 - второй групповой турнир.
Источник — Sport.ua
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