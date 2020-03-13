Украинцы забили 30-й мяч в гостевых баталиях с командами из Германии

Автором юбилейного гола стал Жуниор Мораес

  • 13.03.2020 16:25
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Украинцы забили 30-й мяч в гостевых баталиях с командами из Германии
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес (справа)

Мяч, забитый Жуниором Мораесом в матче с «Вольфсбургом» (2:1), стал 30-м для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Германии (ФРГ) в еврокубках. 16 раз (с учетом гола Маркоса Антониу) наши поражали ворота немцев в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 11 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 - в Кубке кубков и 1 - в Суперкубке УЕФА. 13 мячей забил «Шахтер», 11 - «Динамо», по 2 - «Заря» и «Черноморец», по 1 - «Александрия», «Ворскла» и «Днепр».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы украинских клубов в матчах с командами из Германии (ФРГ):

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

23.10.1974

КК

1/8

Владимир ОНИЩЕНКО

Динамо

Айнтрахт Фр

32' (1:1)

3:2

10-й

07.12.1999

ЛЧ

ГТ2

Сергей РЕБРОВ

Динамо

Бавария

50' (1:1)

1:2

20-й

25.02.2016

ЛЕ

1/16

МАРЛОС

Шахтер

Шальке

26' (1:0)

3:0

30-й

12.03.2020

ЛЕ

1/8

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

Вольфсбург

17' (1:0)

2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ2 - второй групповой турнир.

 

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Источник — Sport.ua

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