Шахтер отпраздновал 20-ю гостевую викторию в Лиге Европы

Победа над «Вольфсбургом» (2:1) стала 20-й для «Шахтера» на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Горняки первыми из украинских команд достигли этого рубежа. Для сравнения: «Днепр» выигрывал на выезде в этом турнире 17 раз, «Динамо» - 15, а «Металлист» - 13. 12 викторий дончане отпраздновали под руководством Мирчи Луческу, 5 - Паулу Фонсеки, по 1 - Владимира Салькова, Валерия Яремченко и Луиша Каштру.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые победы «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА):
|
Победа
|
Дата
|
Стадия
|
Тренер «Шахтера»
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
03.11.1976
|
1/16
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Гонвед
|
3:2
|
5-я
|
03.11.2005
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Штутгарт
|
2:0
|
10-я
|
17.09.2009
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Брюгге
|
4:1
|
15-я
|
18.08.2016
|
КР4
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Истанбул ББ
|
2:1
|
20-я
|
12.03.2020
|
1/8
|
Луиш КАШТРУ
|
Вольфсбург
|
2:1
ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Источник — Sport.ua
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