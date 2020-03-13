Шахтер отпраздновал 20-ю гостевую викторию в Лиге Европы

Победа над «Вольфсбургом» (2:1) стала 20-й для «Шахтера» на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Горняки первыми из украинских команд достигли этого рубежа. Для сравнения: «Днепр» выигрывал на выезде в этом турнире 17 раз, «Динамо» - 15, а «Металлист» - 13. 12 викторий дончане отпраздновали под руководством Мирчи Луческу, 5 - Паулу Фонсеки, по 1 - Владимира Салькова, Валерия Яремченко и Луиша Каштру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые победы «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА):

Победа Дата Стадия Тренер «Шахтера» Соперник Счет 1-я 03.11.1976 1/16 Владимир САЛЬКОВ Гонвед 3:2 5-я 03.11.2005 ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Штутгарт 2:0 10-я 17.09.2009 ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Брюгге 4:1 15-я 18.08.2016 КР4 Паулу ФОНСЕКА Истанбул ББ 2:1 20-я 12.03.2020 1/8 Луиш КАШТРУ Вольфсбург 2:1

ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.