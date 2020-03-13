Шахтер отпраздновал 20-ю гостевую викторию в Лиге Европы

«Горняки» первыми из украинских команд достигли этого рубежа

  • 13.03.2020 16:00
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Шахтер отпраздновал 20-ю гостевую викторию в Лиге Европы
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес (справа)

Победа над «Вольфсбургом» (2:1) стала 20-й для «Шахтера» на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Горняки первыми из украинских команд достигли этого рубежа. Для сравнения: «Днепр» выигрывал на выезде в этом турнире 17 раз, «Динамо» - 15, а «Металлист» - 13. 12 викторий дончане отпраздновали под руководством Мирчи Луческу, 5 - Паулу Фонсеки, по 1 - Владимира Салькова, Валерия Яремченко и Луиша Каштру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые победы «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА):

Победа

Дата

Стадия

Тренер «Шахтера»

Соперник

Счет

1-я

03.11.1976

1/16

Владимир САЛЬКОВ

Гонвед

3:2

5-я

03.11.2005

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Штутгарт

2:0

10-я

17.09.2009

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Брюгге

4:1

15-я

18.08.2016

КР4

Паулу ФОНСЕКА

Истанбул ББ

2:1

20-я

12.03.2020

1/8

Луиш КАШТРУ

Вольфсбург

2:1

ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник — Sport.ua

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