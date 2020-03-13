При счете 2:1 на выезде украинские клубы всегда проходили в плей-офф

В 9 случаях из 9

  • 13.03.2020 15:49
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При счете 2:1 на выезде украинские клубы всегда проходили в плей-офф
© ФК Шахтер

Одержав победу со счетом 2:1 в первом матче плей-офф в гостях, украинские клубы проходили в следующий раунд во всех 9 предыдущих случаях, в том числе дважды это удавалось «Шахтеру». В четвертьфинале Лиги Европы-2015/16 горняки дома разгромили португальскую «Брагу» - 4:0, а в четвертом квалификационном раунде ЛЕ-2016/17 не оставили шансов турецкому «Истанбулу ББ» - 2:0.

В свою очередь «Вольфсбург» лишь однажды начинал «олимпийку» с поражения с разницей в один мяч на своем поле. В 1/16 финала Кубка УЕФА немцы, проиграв в родных стенах «Атлетико» - 2:3, уступили испанцам и в ответном матче в Мадриде - 1:2.

Напомним, что ответный матч в Харькове перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Украинские клубы после победы со счетом 2:1 в первом матче плей-офф-в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет*

+/-

1967/68

КЧ

1/16

Динамо

Селтик

1:1

+

1969/70

КЧ

1/16

Динамо

Аустрия

3:1

+

1989/90

КЧ

1/16

Днепр

Линфилд

1:0

+

1999/00

ЛЧ

КР3

Динамо

Ольборг

2:2

+

2008/09

ЛЧ

КР2

Динамо

Дроэда

2:2

+

2009/10

ЛЕ

КР3

Металлист

Риека

2:0

+

2011/12

ЛЕ

КР4

Динамо

Литекс

1:0

+

2015/16

ЛЕ

1/4

Шахтер

Брага

4:0

+

2016/17

ЛЕ

КР4

Шахтер

Истанбул ББ

2:0

+

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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