Пятов выиграл 7-ю пенальтийскую дуэль в еврокубках

Арбитр матча «Вольфсбург» - «Шахтер» (1:2) Дамир Скомина дважды ставил мяч на одиннадцатиметровую отметку. Но оба пенальти так и не были реализованы. Виктор Коваленко стал 5-м игроком «Шахтера», не сумевшим забить с «точки» в еврокубках.

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов отразил 7-й пенальти в еврокубках. 5 раз он выходил победителем в поединках один на один в Лиге чемпионов и 2 - в Лиге Европе. В 6 случаях Андрей лично парировал пенальти, а еще в одном ему даже не пришлось проявлять свое мастерство - мяч после удара голландского легионера «Вольфсбурга» Ваута Вегхорста пролетел выше ворот.

Все пенальтийские дуэли, выигранные Андреем Пятовым в еврокубках

Дата Ранг Стадия Кто бил Клуб Минута При Счет счете матча 1. 17.09.2009 ЛЕ ГТ Вадис ОДЖИДЖА-ОФОЭ Брюгге (г) 55’ 3:0 4:1 2. 08.03.2011 ЛЧ 1/8 Марко БОРРЬЕЛЛО Рома (д) 28’ 1:0 3:0 3. 30.09.2014 ЛЧ ГТ Ясин БРАИМИ Порту (д) 35’ 0:0 2:2 4. 21.10.2015 ЛЧ ГТ Никола ДЖУРДЖИЧ Мальме (г) 56’ 0:1 0:1 5. 26.09.2017 ЛЧ ГТ Серхио АГУЭРО Манчестер Сити (г) 56’ 0:1 0:1 6. 01.10.2019 ЛЧ ГТ Йосип ИЛИЧИЧ Аталанта (г) 16’ 0:0 2:1 7. 12.03.2020 ЛЕ 1/8 Ваут ВЕГХОРСТ Вольфсбург (г) 45+2’* 1:0 2:1

* выше ворот.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ