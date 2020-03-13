Пятов выиграл 7-ю пенальтийскую дуэль в еврокубках

Арбитр матча «Вольфсбург» - «Шахтер» (1:2) Дамир Скомина дважды ставил мяч на одиннадцатиметровую отметку. Но оба пенальти так и не были реализованы. Виктор Коваленко стал 5-м игроком «Шахтера», не сумевшим забить с «точки» в еврокубках.
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов отразил 7-й пенальти в еврокубках. 5 раз он выходил победителем в поединках один на один в Лиге чемпионов и 2 - в Лиге Европе. В 6 случаях Андрей лично парировал пенальти, а еще в одном ему даже не пришлось проявлять свое мастерство - мяч после удара голландского легионера «Вольфсбурга» Ваута Вегхорста пролетел выше ворот.
Все пенальтийские дуэли, выигранные Андреем Пятовым в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Кто бил
|
Клуб
|
Минута
|
При
|
Счет
|
|
|
|
|
|
|
|
счете
|
матча
|
1.
|
17.09.2009
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Вадис ОДЖИДЖА-ОФОЭ
|
Брюгге (г)
|
55’
|
3:0
|
4:1
|
2.
|
08.03.2011
|
ЛЧ
|
1/8
|
Марко БОРРЬЕЛЛО
|
Рома (д)
|
28’
|
1:0
|
3:0
|
3.
|
30.09.2014
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Ясин БРАИМИ
|
Порту (д)
|
35’
|
0:0
|
2:2
|
4.
|
21.10.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Никола ДЖУРДЖИЧ
|
Мальме (г)
|
56’
|
0:1
|
0:1
|
5.
|
26.09.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Серхио АГУЭРО
|
Манчестер Сити (г)
|
56’
|
0:1
|
0:1
|
6.
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Йосип ИЛИЧИЧ
|
Аталанта (г)
|
16’
|
0:0
|
2:1
|
7.
|
12.03.2020
|
ЛЕ
|
1/8
|
Ваут ВЕГХОРСТ
|
Вольфсбург (г)
|
45+2’*
|
1:0
|
2:1
* выше ворот.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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