Пятов выиграл 7-ю пенальтийскую дуэль в еврокубках

«Вольфсбург» и «Шахтер» обменялись нереализованными пенальти

  • 13.03.2020 15:34
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Пятов выиграл 7-ю пенальтийскую дуэль в еврокубках
© ФК Шахтер. Андрей Пятов

Арбитр матча «Вольфсбург» - «Шахтер» (1:2) Дамир Скомина дважды ставил мяч на одиннадцатиметровую отметку. Но оба пенальти так и не были реализованы. Виктор Коваленко стал 5-м игроком «Шахтера», не сумевшим забить с «точки» в еврокубках.

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов отразил 7-й пенальти в еврокубках. 5 раз он выходил победителем в поединках один на один в Лиге чемпионов и 2 - в Лиге Европе. В 6 случаях Андрей лично парировал пенальти, а еще в одном ему даже не пришлось проявлять свое мастерство - мяч после удара голландского легионера «Вольфсбурга» Ваута Вегхорста пролетел выше ворот.

Все пенальтийские дуэли, выигранные Андреем Пятовым в еврокубках

 

Дата

Ранг

Стадия

Кто бил

Клуб

Минута

При

Счет

 

 

 

 

 

 

 

счете

матча

1.

17.09.2009

ЛЕ

ГТ

Вадис ОДЖИДЖА-ОФОЭ

Брюгге (г)

55’

3:0

4:1

2.

08.03.2011

ЛЧ

1/8

Марко БОРРЬЕЛЛО

Рома (д)

28’

1:0

3:0

3.

30.09.2014

ЛЧ

ГТ

Ясин БРАИМИ

Порту (д)

35’

0:0

2:2

4.

21.10.2015

ЛЧ

ГТ

Никола ДЖУРДЖИЧ

Мальме (г)

56’

0:1

0:1

5.

26.09.2017

ЛЧ

ГТ

Серхио АГУЭРО

Манчестер Сити (г)

56’

0:1

0:1

6.

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Йосип ИЛИЧИЧ

Аталанта (г)

16’

0:0

2:1

7.

12.03.2020

ЛЕ

1/8

Ваут ВЕГХОРСТ

Вольфсбург (г)

45+2’*

1:0

2:1

* выше ворот.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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