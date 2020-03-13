Ювентус опроверг информацию о болезни Дибалы. У игрока нет коронавируса

«Ювентус» официально опроверг информацию о том, что форвард Пауло Дибала заболел коронавирусом.

Информация об этом появилась вчера, однако клуб заявил, что среди заболевших только защитник Даниэле Ругани. У остальных болезнь не выявлена.

Вчера клуб отправил в самоизоляцию игроков, тренеров и президента «Ювентуса».