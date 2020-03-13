Всех игроков Вест Хэма отправили в изоляцию

«Вест Хэм» объявил, что все игроки команды отправлены в самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.
В минувшем туре команда играла против «Арсенала», а в четверг наставник команды Микель Артета был официально признан зараженным коронавирусом.
Так как игроки, вероятно, контактировали с Артетой, а затем между собой, то всех поместили в самоизоляцию.
В составе «Вест Хэма» выступает украинец Андрей Ярмоленко, однако он в матче не участвовал из-за травмы. Впрочем, мог на тренировках контактировать с теми, кто играл.
В пятницу АПЛ остановила свой чемпионат.
Источник — BBC
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