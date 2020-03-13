Жуниор МОРАЕС: «Ситуация с коронавирусом очень опасная»

32-летний нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вольфсбургом» (2:1) и поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

– Жуниор, насколько важен твой гол?

– Для нападающего очень важно забивать в таких матчах. Счастлив, что мой гол помог команде добиться положительного результата!

– Это хороший задел перед второй встречей?

– Думаю, да. Прежде всего мы довольны результатом, рады победе. Нужно поздравить всех ребят, которые играли и боролись до самого конца. Но следует быть очень осторожными в ответном поединке. У нашей команды бывают сложности после того, как мы добиваемся преимущества в первом матче. Надо быть предельно сконцентрированными, – игра такого уровня не прощает ошибок.

– Все сейчас говорят о ситуации с коронавирусом, о поединке без зрителей. Как к этому относишься?

– Очень опасная ситуация. Всем нам и правительству следует подумать о человеческой составляющей проблемы: о здоровье людей, в том числе игроков. Если не ошибаюсь, то уже появились первые случаи заражения среди спортсменов, в частности в футболе. Необходимо принять правильные меры и все продумать, чтобы у каждого была возможность следить за своим здоровьем.

Мораес вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч, открыв счет на 17-й минуте встречи.