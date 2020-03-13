ТаТоТаке. Вольфсбург – Шахтер, феномен Динамо и коронавирус

Хотя «Шахтер» и уверенно победил «Вольфсбург» (2:1), он может не дойти до четвертьфинала Лиги Европы. Михаил Спиваковский и Сергей Болотников ищут позитив в этой каше из футбола и коронавируса, а еще - объясняют, как «Динамо» стало лучшим по ожидаемым очкам в УПЛ.
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Источник — Sport.ua
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