ТаТоТаке. Вольфсбург – Шахтер, феномен Динамо и коронавирус

Вышел в эфир свежий выпуск украинского футбольного шоу

  • 13.03.2020 12:50
  • 196 просмотров
  • 0 комментариев
ТаТоТаке. Вольфсбург – Шахтер, феномен Динамо и коронавирус
© ФК Шахтер Донецк

Хотя «Шахтер» и уверенно победил «Вольфсбург» (2:1), он может не дойти до четвертьфинала Лиги Европы. Михаил Спиваковский и Сергей Болотников ищут позитив в этой каше из футбола и коронавируса, а еще - объясняют, как «Динамо» стало лучшим по ожидаемым очкам в УПЛ.

01:57 - Коронавирус может навредить «Шахтеру»
03:35 - «Вольфсбург» разочаровал еще больше, чем «Бенфика»
05:46 - Каштру проучил Марлоса, Маркос Антонио приятно удивил
09:42 - Разбираем голы и возмущаемся действиями Коваленко
15:37 - Прогноз на ответный матч «Шахтера»
16:34 - «Динамо» выдало один из самых скучных матчей сезона
17:05 - Гол Русина - в чем именно облажались арбитры
20:20 - Как «Динамо» удалось стать лучшим по ожидаемым очкам
22:16 - «Колос» заплатил «Днепру-1» миллион гривен
22:49 - Отжимаемся за неправильные прогнозы
25:15 - Допинг Беседина - верить ему или нет?
26:33 - Украину в Лиге наций ждет смена поколений
30:10 - Опять спорим с вами про ВАР

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности