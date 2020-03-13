ВИДЕО. Кьеллини призвал финансово поддержать борьбу с коронавирусом

35-летний защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини призвал всех финансово поддержать борьбу с коронавирусом.
«Я вместе с «Ювентусом» поддерживаю сбор средств для госпиталей в Турине и Пьемонте. Вы можете сделать то же самое. Мы держим дистанцию, но мы едины», — заявил Кьеллини в своем обращении.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» отправил игроков, тренеров и президента в самоизоляцию после того, как у защитника клуба Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.
Источник — Instagram
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