ВИДЕО. Кьеллини призвал финансово поддержать борьбу с коронавирусом

Футболист «Ювентуса» считает, что люди должны быть едиными

  • 13.03.2020 12:43
  • 243 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Кьеллини призвал финансово поддержать борьбу с коронавирусом
© ФК Ювентус. Джорджо Кьеллини

35-летний защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини призвал всех финансово поддержать борьбу с коронавирусом.

«Я вместе с «Ювентусом» поддерживаю сбор средств для госпиталей в Турине и Пьемонте. Вы можете сделать то же самое. Мы держим дистанцию, но мы едины», — заявил Кьеллини в своем обращении.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отправил игроков, тренеров и президента в самоизоляцию после того, как у защитника клуба Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Glinomessi
      Glinomessi, 13.03.2020 13:10
    -1
    Отец знакомого работает в МОЗ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности