ВИДЕО. Кьеллини призвал финансово поддержать борьбу с коронавирусом

35-летний защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини призвал всех финансово поддержать борьбу с коронавирусом.

«Я вместе с «Ювентусом» поддерживаю сбор средств для госпиталей в Турине и Пьемонте. Вы можете сделать то же самое. Мы держим дистанцию, но мы едины», — заявил Кьеллини в своем обращении.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отправил игроков, тренеров и президента в самоизоляцию после того, как у защитника клуба Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.