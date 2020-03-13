Тренер ЛАСКа: «Турнир для нас уже завершен»

Главный тренер австрийского ЛАСКа Валерьен Исмаэль прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:5) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Сегодня мы увидели классный футбол в исполнении «Манчестер Юнайтед». Считаю, что мы не заслуживали столь крупного поражения, но мы в процессе обучения. Понятно, что турнир для нас уже завершен», — считает Валерьен Исмаэль.