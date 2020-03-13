Клинки наголо. Как Шеффилд Юнайтед ворвался в топ Премьер-лиги

В августе-сентябре прошлого года Английская Премьер-лига свыкалась с крайне странным гостем.

Из Чемпионшипа в элиту вышел «Шеффилд Юнайтед» – футбольный клуб без единого игрока с континента и зарплатной ведомостью, не входящей в топ-10 даже в низшей лиге. Команду на матчи выводил тренер с татуировкой клуба, игроки даже не стеснялись признаваться, что они любят выпить, а трансферное окно «клинков» прошло в тишине, которую можно даже назвать звенящей. От клуба из Шеффилда можно было ждать вылета с уверенного последнего места, но вместо этого команда на равных борется с «МЮ» и «Тоттенхэмом» за место в Лиге чемпионов.

Родина футбола

Произносить слова из подзаголовка применительно к английским клубам уже давно стало избитой банальностью, но в случае с Шеффилдом ситуация особая. Древнейший футбольный клуб мира назывался именно ФК «Шеффилд» и, хотя не достиг значительных высот, раз и навсегда обозначил, откуда по всему миру распространился футбольный вирус.

Кстати, причина, почему первый футбольный клуб мира появился именно в Шеффилде, а не условных Лондоне или Кэмбридже, объясняет также историю прозвища «клинков». К середине XIX века Шеффилд стал одним центров сталелитейной промышленности Англии – а на тот момент это означало, что и мира тоже. В первую очередь, конечно, ножи и вилки, но вместе с ними также сабли, мечи etc. стали причиной благосостояния как города, так и появившегося в 1889 году футбольного клуба.

Все это, впрочем, дела давно минувших дней, и уже очень давно Шеффилд и в промышленном, и в футбольном плане представляет собой не более чем самобытную провинцию Великобритании. В последние полвека команда провела во втором по счету дивизионе намного больше сезонов, чем в элите, при этом в третьем дивизионе оказывалась тоже. Кстати, последний такой случай стартовал с практически детективного дела, фигурантом которого стал… Карлос Тевес.

Новоиспеченный чемпион Аргентины начал покорение Европы с «Вест Хэма», который рубился за каждое очко именно с «Шеффилдом Юнайтед». Развязка сезона-2006/07 вышла огненной: «Апач» провел победный гол на «Олд Траффорд» (именно после этого матча Алекс Фергюсон решил его подписать!), благодаря этой победе «молотобойцы» обошли «клинков»… А потом оказалось, что трансфер Тевеса был оформлен лондонским клубом незаконно. «Клинки» требовали выкинуть «Вест Хэм» из АПЛ, подали в суд, но получили лишь 26,5 млн фунтов.

Время показало, что к этой сумме действительно надо добавлять «лишь». «Шеффилд» пошел по наклонной так, что вскоре играл уже в Лиге 1 и понемногу перестал восприниматься публикой как команда, которой не хватает в элите. Как вдруг…

Человек, который изменил все



Твиттер Шеффилд Юнайтед. Крис Уайлдер

Сезон-2015/16 стал одним из худших в истории «клинков»: они заняли уже тринадцатое место в третьем дивизионе и выглядели типичным клубом-памятником, который может показать кубки в клубном музее, но не способен вообще ни на что внятное на поле. Но тут на авансцену вернулся тот самый болельщик «Шеффилда», который, на счастье команды, умеет еще и тренировать.

Крис Уайлдер отыграл за «Шеффилд» больше ста матчей, шесть раз уходил в аренды и в 2001-м году повесил бутсы на гвоздь. Громкого имени у него не было, и в такой ситуации Крис был вынужден начать с любительского футбола: в частности, именно из Конференции Крис вытащил в профессиональные лиги «Оксфорд Юнайтед». Когда из мирового центра образования Уайлдер перешел в «Нортхэмптон», этого не понял никто: команда кисла в зоне вылета четвертого дивизиона, и такой поступок тренера был чреват возвращением в любительский футбол.

Результат превзошел все ожидания: уже скоро «Нортхэмптон» с Уайлдером у руля вышел в Лигу 1. И тогда новый переход тренера, в такой вот «Шеффилд», выглядел ностальгически-эмоциональным шагом: «клинки» были до такой степени депрессивным клубом, что даже новичок дивизиона был местом работы не намного хуже. Но Крис снова всех ошеломил: в первый же сезон он выиграл дивизион с 14-очковым отрывом, на второй уверенно закрепился в Чемпионшипе, а на третий – вернул «клинков» в АПЛ.



Твиттер Шеффилд Юнайтед

Футбол Уайлдера – эталон командных взаимодействий; даже нападающий Оливер Макберни, который до сих пор не забил ни одного гола в чемпионате, снова и снова получает игровое время, так как помогает «клинкам» грамотными перемещениями. Сезон еще в третьем дивизионе тренер начал по схеме 4-4-2, но набрал всего четыре очка в пяти стартовых турах, после чего перестроил команду на 3-5-2 – и превратил ее в танк, который не наблюдает препятствий до сих пор. Учитывая еврокубковый бан «Манчестер Сити», именно «Шеффилд» сейчас по потерянным очкам попадает в зону ЛЧ четвертым – после «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси».

Через тернии к звездам

В текущем сезоне в «Шеффилд Юнайтед» появились игроки с континента, но все равно на «клинки» на 90 с лишним процентов остаются британской командой. Уайлдер объясняет это так: «Я совсем не против иностранцев. Просто каждый клуб осваивает свою нишу – рынок, который они знают лучше всего. Скажем, «Брентфорд» вкладывает в скаутинг за рубежом огромные деньги, у них целая скаутская сеть, раскинутая на несколько стран. Мы себе пока не можем позволить такого, а сам я естественным образом знаю британский рынок лучше, чем какой-либо другой».

Это действительно можно было бы признать более-менее нормальным явлением, но уровень, на котором выступали различные лидеры этого «Шеффилда», не поддается описанию. Например, один из лучших защитников Премьер-лиги этого сезона Крис Бэшем в начале карьеры совмещал игру за любительский «Стаффорд Рейнджерс» с работой в Макдональдсе. Билли Шарп, забивший уже больше ста голов за «клинков», прошел такой же аматорский «Рашден энд Даймондс», один из лучших ассистентов сезона Джон Флек пять лет играл в Лиге 1 и даже не считался одним из главных ее талантов…

Такие игроки в команде, которая метит в ЛЧ – даже не случай Варди, у которого хватало ошибок молодости, из-за которых многие клубы не решались подписывать очень талантливого игрока. Бэшам, Флек и другие просто по уровню соответствовали далеко не верхним слоям английской трясины. Система игры Уайлдера маскирует их недостатки и раскрывает их сильнейшие стороны: атлетизм, неуступчивость, способность много прессинговать.

И, как во всех сложных материях, помимо того, что сделали тренер и руководство «клинков», важно еще и то, что они не сделали. В последнем матче «клинков» десять игроков из стартового состава застали еще Чемпионшип – а Шарп, Флек, Бэшем (то есть лидеры команды) застали еще третий дивизион.

Сколько клубов на месте «Шеффилда» набрали бы сомнительных легионеров сразу после выхода в АПЛ? «Не соответствует уровню», «усиливаться под элиту» и т.д. и т.п. – сколько можно было бы напридумывать благовидных предлогов, чтобы набрать опытных игроков под элиту. Уайлдер же играет фактически той же командой, что прошла Чемпионшип, и похоже, что лучше бы новичков летом было еще меньше: тот же Фил Ягелка, поигравший и в еврокубках, и в сборной, на «Брэмолл Лэйн» без шансов проиграл конкуренцию футболистам из ниоткуда.

Возвращение к истокам

Успех (а сохранение прописки в АПЛ для команды с такими стартовыми условиями – уже огромная удача) «Шеффилд Юнайтед» как бы возвращает нас в те времена, когда Шеффилд был одним из центров мира, а «клинки» были одной из его сильнейших команд. Иронично, что Уайлдер не сделал ничего инновационного, а скорее наоборот – показал ту классическую Англию, которая в последнее время стала анахронизмом.

Полное доверие тренеру, селекция среди знакомых ему футболистов, игроки под схему, а не наоборот – «клинки» явили нам даже большую классику английского футбола, чем какие-то там голы после навесов. Английская Премьер-лига пережила столько финансовых революций, настолько разжирела после прихода сотни разных олигархов, что забыла о своих старых ценностях. «Астон Вилла», вышедшая в АПЛ одновременно с «Шеффилдом», потратила летом больше ста миллионов на трансферы – и где она сейчас?

«Клинки» прошли путь от момента, когда их не спасали даже десятки миллионов от «Вест Хэма», до момента, когда они им оказались фактически не нужны. У них не было миллиардера во владельцах, не было возможности пригласить звезд – а были лишь системный тренер, готовые за него умирать игроки и работающая система игры. Время показало, что это не так уж и мало.