В поединке с Вольфсбургом Тайсон отметил сразу два юбилея

Бразилец провел 50-й матч в Лиге Европы и 70-й — в еврокубках в рядах «Шахтера»

  • 13.03.2020 10:58
  • 1059 просмотров
  • 1 комментарий
В поединке с Вольфсбургом Тайсон отметил сразу два юбилея
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

Матч с «Вольфсбургом» (2:1) оказался 50-м для Тайсона в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Он стал 6-м футболистом украинских клубов, достигшим этого рубежа. 25 встреч он провел за «Металлист» и столько же за «Шахтер». В поединке с немцами бразилец отметил и еще один юбилей, отыграв 70-й матч за горняков в еврокубках. С этим показателем он занимает сейчас 9-ю строчку в списке топ-гвардейцев дончан. 45 раз Тайсон выходил на поле в составе «оранжево-черных» в Лиге чемпионов и 25 — в Лиге Европы.

К слову, юбилейные матчи в Лиге Европы провели еще два игрока «Шахтера»: Виктор Коваленко — 20-й, а Евгений Коноплянка — 40-й (в рядах украинских команд).

Юбилейные матчи Тайсона за «Шахтер» в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-й

13.02.2013

ЛЧ

1/8

Боруссия Д  (д)

2:2

10-й

27.02.2014

ЛЕ

1/16

Виктория Пл (д)

1:2

20-й

05.08.2015

ЛЧ

КР3

Фенербахче (д)

3:0

30-й

25.02.2016

ЛЕ

1/16

Шальке (г)

3:0

40-й

15.09.2016

ЛЕ

ГТ

Коньяспор (г)

1:0

50-й

17.10.2017

ЛЧ

ГТ

Фейеноорд (г)

2:1

60-й

12.12.2018

ЛЧ

ГТ

Лион (д)

1:1

70-й

12.03.2020

ЛЕ

1/8

Вольфсбург (г)

2:1

Юбилейные матчи Тайсона в Лиге Европы

Матч

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-й

16.09.2010

ГТ

Металлист

Дебрецен (г)

5:0

10-й

29.09.2011

ГТ

Металлист

АЗ (д)

1:1

20-й

30.08.2012

КР4

Металлист

Динамо Бх (д)

2:1

30-й

10.03.2016

1/8

Шахтер

Андерлехт (д)

3:1

40-й

20.10.2016

ГТ

Шахтер

Гент (д)

5:0

50-й

12.03.2020

1/8

Шахтер

Вольфсбург (г)

2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 -третий  квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в еврокубках

 

Игрок

Страна

Всего

ЛЧ

ЛЕ

СК

1.

Дарио СРНА

Хорватия

137

86

50

1

2.

Андрей ПЯТОВ

Украина

124

82

41

1

3.

Разван РАЦ

Румыния

90

57

32

1

4.

Александр КУЧЕР

Украина

84

54

29

1

5.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Украина

82

58

24

-

6.

Томаш ГЮБШМАН

Чехия

80

55

24

1

7.

ЖАДСОН

Бразилия

74

43

30

1

8.

ФЕРНАНДИНЬЮ

Бразилия

72

41

30

1

9.

ТАЙСОН

Бразилия

70

45

25

-

10.

ЛУИС АДРИАНУ

Бразилия

65

45

19

1

СК - Суперкубок УЕФА.

Топ-10 гвардейцев украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

 

Игрок

Клубы

Матчи

1.

ПАПА ГУЙЕ

Металлист (52), Днепр (6)

58

 

Руслан РОТАНЬ

Днепр

58

3.

ЭДМАР

Металлист (49), Днепр (5)

54

4.

Олег ШЕЛАЕВ

Шахтер (3), Днепр (32), Металлист (17)

52

5.

Дарио СРНА

Шахтер

50

 

ТАЙСОН

Металлист (25), Шахтер (25)

50

7.

Денис БОЙКО

Динамо (15), Днепр (32)

47

 

Артем ФЕДЕЦКИЙ

Карпаты (14), Днепр (33)

47

9.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

44

10.

Олег ГУСЕВ

Динамо

42
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 13.03.2020 11:04
    +1
    И что теперь Тайсон думает о своём переходе в Рому?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 13.03.2020 11:04
    +1
    И что теперь Тайсон думает о своём переходе в Рому?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности