В поединке с Вольфсбургом Тайсон отметил сразу два юбилея

Матч с «Вольфсбургом» (2:1) оказался 50-м для Тайсона в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Он стал 6-м футболистом украинских клубов, достигшим этого рубежа. 25 встреч он провел за «Металлист» и столько же за «Шахтер». В поединке с немцами бразилец отметил и еще один юбилей, отыграв 70-й матч за горняков в еврокубках. С этим показателем он занимает сейчас 9-ю строчку в списке топ-гвардейцев дончан. 45 раз Тайсон выходил на поле в составе «оранжево-черных» в Лиге чемпионов и 25 — в Лиге Европы.

К слову, юбилейные матчи в Лиге Европы провели еще два игрока «Шахтера»: Виктор Коваленко — 20-й, а Евгений Коноплянка — 40-й (в рядах украинских команд).

Юбилейные матчи Тайсона за «Шахтер» в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-й 13.02.2013 ЛЧ 1/8 Боруссия Д (д) 2:2 10-й 27.02.2014 ЛЕ 1/16 Виктория Пл (д) 1:2 20-й 05.08.2015 ЛЧ КР3 Фенербахче (д) 3:0 30-й 25.02.2016 ЛЕ 1/16 Шальке (г) 3:0 40-й 15.09.2016 ЛЕ ГТ Коньяспор (г) 1:0 50-й 17.10.2017 ЛЧ ГТ Фейеноорд (г) 2:1 60-й 12.12.2018 ЛЧ ГТ Лион (д) 1:1 70-й 12.03.2020 ЛЕ 1/8 Вольфсбург (г) 2:1

Юбилейные матчи Тайсона в Лиге Европы

Матч Дата Стадия Клуб Соперник Счет 1-й 16.09.2010 ГТ Металлист Дебрецен (г) 5:0 10-й 29.09.2011 ГТ Металлист АЗ (д) 1:1 20-й 30.08.2012 КР4 Металлист Динамо Бх (д) 2:1 30-й 10.03.2016 1/8 Шахтер Андерлехт (д) 3:1 40-й 20.10.2016 ГТ Шахтер Гент (д) 5:0 50-й 12.03.2020 1/8 Шахтер Вольфсбург (г) 2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 -третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в еврокубках

Игрок Страна Всего ЛЧ ЛЕ СК 1. Дарио СРНА Хорватия 137 86 50 1 2. Андрей ПЯТОВ Украина 124 82 41 1 3. Разван РАЦ Румыния 90 57 32 1 4. Александр КУЧЕР Украина 84 54 29 1 5. Ярослав РАКИЦКИЙ Украина 82 58 24 - 6. Томаш ГЮБШМАН Чехия 80 55 24 1 7. ЖАДСОН Бразилия 74 43 30 1 8. ФЕРНАНДИНЬЮ Бразилия 72 41 30 1 9. ТАЙСОН Бразилия 70 45 25 - 10. ЛУИС АДРИАНУ Бразилия 65 45 19 1

СК - Суперкубок УЕФА.

Топ-10 гвардейцев украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)