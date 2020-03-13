В поединке с Вольфсбургом Тайсон отметил сразу два юбилея

Матч с «Вольфсбургом» (2:1) оказался 50-м для Тайсона в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Он стал 6-м футболистом украинских клубов, достигшим этого рубежа. 25 встреч он провел за «Металлист» и столько же за «Шахтер». В поединке с немцами бразилец отметил и еще один юбилей, отыграв 70-й матч за горняков в еврокубках. С этим показателем он занимает сейчас 9-ю строчку в списке топ-гвардейцев дончан. 45 раз Тайсон выходил на поле в составе «оранжево-черных» в Лиге чемпионов и 25 — в Лиге Европы.
К слову, юбилейные матчи в Лиге Европы провели еще два игрока «Шахтера»: Виктор Коваленко — 20-й, а Евгений Коноплянка — 40-й (в рядах украинских команд).
Юбилейные матчи Тайсона за «Шахтер» в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
13.02.2013
|
ЛЧ
|
1/8
|
Боруссия Д (д)
|
2:2
|
10-й
|
27.02.2014
|
ЛЕ
|
1/16
|
Виктория Пл (д)
|
1:2
|
20-й
|
05.08.2015
|
ЛЧ
|
КР3
|
Фенербахче (д)
|
3:0
|
30-й
|
25.02.2016
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шальке (г)
|
3:0
|
40-й
|
15.09.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Коньяспор (г)
|
1:0
|
50-й
|
17.10.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Фейеноорд (г)
|
2:1
|
60-й
|
12.12.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Лион (д)
|
1:1
|
70-й
|
12.03.2020
|
ЛЕ
|
1/8
|
Вольфсбург (г)
|
2:1
Юбилейные матчи Тайсона в Лиге Европы
|
Матч
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
16.09.2010
|
ГТ
|
Металлист
|
Дебрецен (г)
|
5:0
|
10-й
|
29.09.2011
|
ГТ
|
Металлист
|
АЗ (д)
|
1:1
|
20-й
|
30.08.2012
|
КР4
|
Металлист
|
Динамо Бх (д)
|
2:1
|
30-й
|
10.03.2016
|
1/8
|
Шахтер
|
Андерлехт (д)
|
3:1
|
40-й
|
20.10.2016
|
ГТ
|
Шахтер
|
Гент (д)
|
5:0
|
50-й
|
12.03.2020
|
1/8
|
Шахтер
|
Вольфсбург (г)
|
2:1
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 -третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в еврокубках
|
|
Игрок
|
Страна
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
СК
|
1.
|
Дарио СРНА
|
Хорватия
|
137
|
86
|
50
|
1
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Украина
|
124
|
82
|
41
|
1
|
3.
|
Разван РАЦ
|
Румыния
|
90
|
57
|
32
|
1
|
4.
|
Александр КУЧЕР
|
Украина
|
84
|
54
|
29
|
1
|
5.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Украина
|
82
|
58
|
24
|
-
|
6.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
Чехия
|
80
|
55
|
24
|
1
|
7.
|
ЖАДСОН
|
Бразилия
|
74
|
43
|
30
|
1
|
8.
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Бразилия
|
72
|
41
|
30
|
1
|
9.
|
ТАЙСОН
|
Бразилия
|
70
|
45
|
25
|
-
|
10.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Бразилия
|
65
|
45
|
19
|
1
СК - Суперкубок УЕФА.
Топ-10 гвардейцев украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
ПАПА ГУЙЕ
|
Металлист (52), Днепр (6)
|
58
|
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр
|
58
|
3.
|
ЭДМАР
|
Металлист (49), Днепр (5)
|
54
|
4.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Шахтер (3), Днепр (32), Металлист (17)
|
52
|
5.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
50
|
|
ТАЙСОН
|
Металлист (25), Шахтер (25)
|
50
|
7.
|
Денис БОЙКО
|
Динамо (15), Днепр (32)
|
47
|
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
Карпаты (14), Днепр (33)
|
47
|
9.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
44
|
10.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
42
Источник — Sport.ua
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