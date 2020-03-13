Андрей Пятов провел 500-й матч в карьере на клубном уровне

Поединок против «Вольфсбурга» (2:1) оказался 500-м в клубной карьере Андрея Пятова. Он стал 4-м игроком после Александра Шовковского, Дарио Срны и Олега Шелаева, достигшим этого рубежа за годы независимости. 328 встреч Андрей провел в воротах в чемпионатах Украины, 124 - в еврокубках, 40 - в Кубке Украины, 8 - в Суперкубке Украины. В 453-х матчах Пятов защищал цвета «Шахтера», в 47 - «Ворсклы».

Еще одним юбиляром в игре с «Вольфсбургом» стал Николай Матвиенко, проведший 100-й матч за отечественные клубы (ЧУ - 70, ЕК - 17, КУ - 13). 67 раз он выходил на поле в рядах «Шахтера», 19 - «Ворсклы» и 14 - «Карпат».

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за украинские клубы за годы независимости (1992-2020)

Игрок Клубы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо-3, Динамо 426 60 9 143 638 2. Дарио СРНА Шахтер 339 48 12 137 536 3. Олег ШЕЛАЕВ Заря, Шахтер, Днепр, Металлург Д, Кривбасс, Металлист 412 48 - 56 516 4. Андрей ПЯТОВ Ворскла, Шахтер 328 40 8 124 500 5. Руслан РОТАНЬ Днепр, Динамо 375 54 2 68 499 6. Вячеслав ЧЕЧЕР Кривбасс, Металлург Д, Карпаты, Заря 410 45 - 33 488 7. Александр ГОРЯИНОВ Металлист, ЦСКА, Кривбасс 391 47 - 41 479 8. Олег ГУСЕВ Арсенал, Динамо 319 48 6 98 471 9. Максим ШАЦКИХ Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла 341 48 4 75 468 10. Александр ЧИЖЕВСКИЙ Карпаты, Шахтер, Металлург З, Таврия, Закарпатье 400 58 - 3 461 11. Руслан КОСТЫШИН Адвис, Подолье, ЦСКА/Арсенал, Днепр, Кривбасс 359 63 - 34 456 12. Владислав ВАЩУК Динамо-3, Динамо, Черноморец, Львов, Ирпень, Волынь 343 48 - 62 453

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.