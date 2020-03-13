Андрей Пятов провел 500-й матч в карьере на клубном уровне

За годы независимости больший стаж выступлений за украинские клубы имеют только три игрока

  • 13.03.2020 10:48
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Андрей Пятов провел 500-й матч в карьере на клубном уровне
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Поединок против «Вольфсбурга» (2:1) оказался 500-м в клубной карьере Андрея Пятова. Он стал 4-м игроком после Александра Шовковского, Дарио Срны и Олега Шелаева, достигшим этого рубежа за годы независимости. 328 встреч Андрей провел в воротах в чемпионатах Украины, 124 - в еврокубках, 40 - в Кубке Украины, 8 - в Суперкубке Украины. В 453-х матчах Пятов защищал цвета «Шахтера», в 47 - «Ворсклы».

Еще одним юбиляром в игре с «Вольфсбургом» стал Николай Матвиенко, проведший 100-й матч за отечественные клубы (ЧУ - 70, ЕК - 17, КУ - 13). 67 раз он выходил на поле в рядах «Шахтера», 19 - «Ворсклы» и 14 - «Карпат».

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за украинские клубы за годы независимости (1992-2020)

 

Игрок

Клубы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо-3, Динамо

426

60

9

143

638

2.

Дарио СРНА

Шахтер

339

48

12

137

536

3.

Олег ШЕЛАЕВ

Заря, Шахтер, Днепр, Металлург Д, Кривбасс, Металлист

412

48

-

56

516

4.

Андрей ПЯТОВ

Ворскла, Шахтер

328

40

8

124

500

5.

Руслан РОТАНЬ

Днепр, Динамо

375

54

2

68

499

6.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс, Металлург Д, Карпаты, Заря

410

45

-

33

488

7.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист, ЦСКА, Кривбасс

391

47

-

41

479

8.

Олег ГУСЕВ

Арсенал, Динамо

319

48

6

98

471

9.

Максим ШАЦКИХ

Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла

341

48

4

75

468

10.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты, Шахтер, Металлург З, Таврия, Закарпатье

400

58

-

3

461

11.

Руслан КОСТЫШИН

Адвис, Подолье, ЦСКА/Арсенал, Днепр, Кривбасс

359

63

-

34

456

12.

Владислав ВАЩУК

Динамо-3, Динамо, Черноморец, Львов, Ирпень, Волынь

343

48

-

62

453

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник — Sport.ua

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