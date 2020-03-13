Андрей Пятов провел 500-й матч в карьере на клубном уровне

Поединок против «Вольфсбурга» (2:1) оказался 500-м в клубной карьере Андрея Пятова. Он стал 4-м игроком после Александра Шовковского, Дарио Срны и Олега Шелаева, достигшим этого рубежа за годы независимости. 328 встреч Андрей провел в воротах в чемпионатах Украины, 124 - в еврокубках, 40 - в Кубке Украины, 8 - в Суперкубке Украины. В 453-х матчах Пятов защищал цвета «Шахтера», в 47 - «Ворсклы».
Еще одним юбиляром в игре с «Вольфсбургом» стал Николай Матвиенко, проведший 100-й матч за отечественные клубы (ЧУ - 70, ЕК - 17, КУ - 13). 67 раз он выходил на поле в рядах «Шахтера», 19 - «Ворсклы» и 14 - «Карпат».
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за украинские клубы за годы независимости (1992-2020)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо-3, Динамо
|
426
|
60
|
9
|
143
|
638
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
339
|
48
|
12
|
137
|
536
|
3.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Заря, Шахтер, Днепр, Металлург Д, Кривбасс, Металлист
|
412
|
48
|
-
|
56
|
516
|
4.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Ворскла, Шахтер
|
328
|
40
|
8
|
124
|
500
|
5.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр, Динамо
|
375
|
54
|
2
|
68
|
499
|
6.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Кривбасс, Металлург Д, Карпаты, Заря
|
410
|
45
|
-
|
33
|
488
|
7.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист, ЦСКА, Кривбасс
|
391
|
47
|
-
|
41
|
479
|
8.
|
Олег ГУСЕВ
|
Арсенал, Динамо
|
319
|
48
|
6
|
98
|
471
|
9.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла
|
341
|
48
|
4
|
75
|
468
|
10.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Карпаты, Шахтер, Металлург З, Таврия, Закарпатье
|
400
|
58
|
-
|
3
|
461
|
11.
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Адвис, Подолье, ЦСКА/Арсенал, Днепр, Кривбасс
|
359
|
63
|
-
|
34
|
456
|
12.
|
Владислав ВАЩУК
|
Динамо-3, Динамо, Черноморец, Львов, Ирпень, Волынь
|
343
|
48
|
-
|
62
|
453
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Источник — Sport.ua
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