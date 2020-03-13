Луиш КАШТРУ: «Шахтер — это уровень, мужество, амбиции и решительность»

Наставник «горняков» доволен выездной победой над «Вольфсбургом» в Лиге Европы (2:1)

  • 13.03.2020 10:34
  • 1190 просмотров
  • 2 комментария
Луиш КАШТРУ: «Шахтер — это уровень, мужество, амбиции и решительность»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги выездной победы «горняков» над «Вольфсбургом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Поздравляю команду! Уровень, мужество, амбиции и решительность. Мы — «Шахтер»!», — написал Каштру в Instagram.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Tagyler
      Tagyler, 13.03.2020 11:37
    0
    Каштру очень умный выбор специально под молодежь, ни разу не прогодали с новым тренерским составом. Уверен что потенциал у молодняка огромный, нужны были правильные руки.
    Фонсека на старом багаже продался в Рому, тут же четко видна идея уйти от прошлых старых игроков к перспекивным. Тете уже выглядит как влитой вместо Марлоса.
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    zac1310
    online
      zac1310, 13.03.2020 10:47
    +2
    ...Что мне нравится в Шахтёре Каштру, по отношению к Шахтёру Фонсеки, это две вещи - игра в атаке и более качественная работа с молодежью, при Фонсеке никто не заиграл, а тут уже вона сколько!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 13.03.2020 10:47
    +2
    ...Что мне нравится в Шахтёре Каштру, по отношению к Шахтёру Фонсеки, это две вещи - игра в атаке и более качественная работа с молодежью, при Фонсеке никто не заиграл, а тут уже вона сколько!
    Ссылка
    Tagyler
      Tagyler, 13.03.2020 11:37
    0
    Каштру очень умный выбор специально под молодежь, ни разу не прогодали с новым тренерским составом. Уверен что потенциал у молодняка огромный, нужны были правильные руки.
    Фонсека на старом багаже продался в Рому, тут же четко видна идея уйти от прошлых старых игроков к перспекивным. Тете уже выглядит как влитой вместо Марлоса.
    Ссылка
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