Луиш КАШТРУ: «Шахтер — это уровень, мужество, амбиции и решительность»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги выездной победы «горняков» над «Вольфсбургом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Поздравляю команду! Уровень, мужество, амбиции и решительность. Мы — «Шахтер»!», — написал Каштру в Instagram.
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Источник — Instagram
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Фонсека на старом багаже продался в Рому, тут же четко видна идея уйти от прошлых старых игроков к перспекивным. Тете уже выглядит как влитой вместо Марлоса.
Фонсека на старом багаже продался в Рому, тут же четко видна идея уйти от прошлых старых игроков к перспекивным. Тете уже выглядит как влитой вместо Марлоса.
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