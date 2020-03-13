ПЯТЕНКО: «Потери двух ключевых игроков Шахтера практически не было заметно»

Украинский специалист прокомментировал победу донецкого клуба над «Вольфсбургом»

  • 13.03.2020 10:34
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ПЯТЕНКО: «Потери двух ключевых игроков Шахтера практически не было заметно»
© ФК Шахтер Донецк. Владимир Пятенко

Тренер Владимир Пятенко поделился впечатлениями от победы украинской команды над «Вольфсбургом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. 

««Шахтер» добился положительного результата - это радует, и это очень важно, ведь победа добыта в гостях. Кроме того, также важно, что «горняки» сделали выводы из неудачного первого тайма выездного поединка с «Бенфикой». В этот раз команда Луиша Каштру начала очень активно, низко в оборону не садилась и высоко прессинговала, заставляя соперника ошибаться.

Мне кажется, на футболистов «Вольфсбурга» очень негативно повлиял антураж этого матча. То, что играть пришлось без болельщиков, явно было на руку «горнякам». Немецкие команды более привычны к полным стадионам, чем наши команды. Поединок со стороны воспринимался, как контрольный. Но я не хочу сказать, что «Шахтер» выиграл только благодаря этому. 

Я не увидел большой разницы в игре «горняков» до перерыва и после. «Шахтер» агрессивно и качественно действовал и во втором тайме. Следует учесть, что, кроме Степаненко, не было еще и Марлоса. Но те ребята, которые вышли у «Шахтера» на поле, сумели сделать так, что потери двух ключевых исполнителей практически не было заметно.

Я бы не стал кого-то выделять. Лучшим был «Шахтер», и все! А что касается Маркоса Антонио, то он сыграл действительно хорошо, но я надеюсь, что у него еще будут лучшие матчи», - сказал Пятенко.

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Источник — Footboom

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