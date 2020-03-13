Маркос АНТОНИО: «Коронавирус? Нужно концентрироваться на игре»

19-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио, ставший автором победного гола «горняков» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вольфсбургом» (2:1), подвел итоги поединка.

«Это мой первый гол головой на профессиональном уровне. Очень счастлив и благодарю Бога за то, что я смог забить, и мы одержали победу. Алан Патрик действительно нанес точный удар со штрафного, а я успешно сыграл на добивании. Мы прекрасно знали, что нам предстоит очень сложная игра. Наша команда очень сильна, мы смогли показать сегодня свой футбол, благодаря чему нам удалось добиться победы.

Мы приехали в Германию, чтобы победить. Сегодня нам это удалось. Нам еще предстоит ответная встреча в Харькове, поэтому нужно сохранять настрой, чтобы пройти дальше. Коронавирус? Это не совсем приятно, когда видишь, что происходит в Европе и мире. Но во время матчей нужно концентрироваться только на игре и больше ни на чем», — отметил Антонио.

Маркос Антонио вышел в стартовом составе «Шахтера» и забил победный мяч на 73-й минуте встречи.