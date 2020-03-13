Жуниор МОРАЕС: «Отличная работа, Шахтер»

32-летний нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился мнением о победе над немецким «Вольфсбургом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Отличная работа, «Шахтер», — написал Мораес в Instagram.
Мораес вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч, открыв счет на 17-й минуте встречи.
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Источник — Instagram
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