МАКСИМОВ: «Нет приоритета выиграть Кубок Украины. Задача – остаться в УПЛ»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Украины над «Десной» (1:0) и выход в полуфинал турнира.

«У нас своя задача, задача остаться в Премьер-лиге. Для нас она является первочередной, а дальше — посмотрим. Такого приоритета, как выиграть Кубок лично для меня нет. Будем играть, выходить на каждую игру, а там — как сложится», - отметил Максимов в эфире канала «Футбол 1».

Также в полуфинал Кубка Украины вышли «Динамо», «Минай» и «Мариуполь».