МАКСИМОВ: «Нет приоритета выиграть Кубок Украины. Задача – остаться в УПЛ»

Главный тренер «Ворсклы» высказался о выходе в полуфинал национального кубка

  • 13.03.2020 09:12
  • 876 просмотров
  • 0 комментариев
МАКСИМОВ: «Нет приоритета выиграть Кубок Украины. Задача – остаться в УПЛ»
© vorskla.com.ua. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Украины над «Десной» (1:0) и выход в полуфинал турнира.

«У нас своя задача, задача остаться в Премьер-лиге. Для нас она является первочередной, а дальше — посмотрим. Такого приоритета, как выиграть Кубок лично для меня нет. Будем играть, выходить на каждую игру, а там — как сложится», - отметил Максимов в эфире канала «Футбол 1».

Также в полуфинал Кубка Украины вышли «Динамо», «Минай» и «Мариуполь».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности