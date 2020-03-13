Нуну ЭШПИРИТУ САНТУ: «Люди в мире умирают, а мы продолжаем играть. Абсурд»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту не понимает, почему матчи Лиги Европы продолжаются, несмотря на пандемию вируса COVID-19.

«Мы проводим футбольный матч, прекрасно зная, что творится в мире. Люди умирают и продолжают умирать. А мы играем в футбол. Ситуация абсурдна», - сказал Эшпириту Санту.

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Олимпиакосом» при пустых трибунах (1:1).

Напомним, что из-за коронавируса приостановлены сезоны в Серии А, испанской Ла Лиги.

Напомним, что 17 марта УЕФА проведет собрание, на котором решит, что делать с Лигой чемпионов, Лигой Европы и Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса.