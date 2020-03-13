ДОДО: «Пенальти в ворота Шахтера был»

Бразилец – о пенальти в ворота своей команды

  • 13.03.2020 04:19
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ДОДО: «Пенальти в ворота Шахтера был»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Защитник донецкого «Шахтера» Додо подвел итоги первого матча с немецким «Вольфсбургом» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Бразилец пролил свет на ситуацию с назначенным пенальти в ворота «горняков».

«Были сегодня очень сконцентрированы, слушали Луиша Каштру. Удалось завершить первый матч победой. Теперь нужно вернуться в Киев такими же сконцентрированными и готовиться к следующим матчам.

Пенальти в ворота Шахтера был. Мяч дотронулся до руки Матвиенко. Это был отскок, но мяч попал в руку. Он это сделал не специально.

Вольфсбург изменил свои действия в начале второго тайма, они начали жестче прессинговать. Но мы остались с холодной головой, продемонстрировали атакующий футбол, держали мяч, забили гол и смогли удержать преимущество», - сказал Додо.

Ответная игра в Харькове должна состояться 19 марта. Впрочем, пандемия коронавируса может заставить УЕФА приостановить сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы. Решение должно быть принято 17 марта.

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Источник — Футбол 1/2/3

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