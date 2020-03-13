ВИДЕО. Как игрок Вольфсбурга поскользнулся и не забил пенальти Шахтеру

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы между немецким «Вольфсбургом» и донецким «Шахтером» (1:2) произошел курьезный эпизод.

В компенсированное к первому тайму время главный арбитр назначил пенальти в ворота «горняков» после того, как мяч угодил в руку Николаю Матвиенко. Но игрок «Вольфсбурга» Ваут Вегхорст при исполнении 11-метрового поскользнулся и запустил мяч намного выше цели.

Ответная игра в Харькове должна состояться 19 марта.