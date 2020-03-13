Наставник Вольфсбурга: «Мы разочарованы, счет должен быть другим»

Оливер Гласнер – о поражении от «Шахтера»

  • 13.03.2020 02:56
  • 164 просмотра
  • 1 комментарий
Наставник Вольфсбурга: «Мы разочарованы, счет должен быть другим»
© ФК Вольфсбург. Оливер Гласнер

Главный тренер немецкого «Вольфсбурга» Оливер Гласнер прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы разочарованы, счет должен быть другим. Мы хорошо провели начало игры, но затем увидели класс «Шахтера» и то, как здорово он выбегает в атаку с мячом. После перерыва мы доминировали, но не смогли воспользоваться моментами. Соперник сделал всего одно успешное действие», - сказал Гласнер.

Ответный матч запланирован на 19 марта в Харькове.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.03.2020 03:43
    0
    Ты совершенно прав, счёт должен был быть другим. 1-4 в пользу Шахтера
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.03.2020 03:43
    0
    Ты совершенно прав, счёт должен был быть другим. 1-4 в пользу Шахтера
    Ссылка
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