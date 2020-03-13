Наставник Вольфсбурга: «Мы разочарованы, счет должен быть другим»

Главный тренер немецкого «Вольфсбурга» Оливер Гласнер прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы разочарованы, счет должен быть другим. Мы хорошо провели начало игры, но затем увидели класс «Шахтера» и то, как здорово он выбегает в атаку с мячом. После перерыва мы доминировали, но не смогли воспользоваться моментами. Соперник сделал всего одно успешное действие», - сказал Гласнер.

Ответный матч запланирован на 19 марта в Харькове.