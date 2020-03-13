Оценки матча Шахтер – Вольфсбург. Лучшим игроком стал Маркос Антонио

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата и Кубка Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.



Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.



Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» – «Шахтер».

Лучшим в составе обеих команды стал 19-летний бразильский хавбек Маркос Антонио, который забил победный мяч. Он получил оценку 7,0 баллов.

Оценки за матч «Вольфсбург» – «Шахтер – 1:2:

Замены «Вольфсбурга»: Жоао Виктор - 5,0; Даниэль Гинчек - б/о.

Замены «Шахтера»: Майкон - 5,5; Давид Хочолава - 6,0; Евгений Коноплянка - б/о.