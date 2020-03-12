Вольфсбург - Шахтер: Тайсон в основе, Марлос в запасе

Сегодня в 22:00 начнется матч Лиги Европы «Вольфсбург» - «Шахтер». Стал известен стартовый состав команды Луиша Каштру.
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Коваленко, Маркос Антонио, Тете, Тайсон, Алан Патрик, Мораес
В запасе: Трубин, Хочолава, Майкон, Болбат, Коноплянка, Марлос, Сикан
Матч пройдет без болельщиков.
Сама игра может по итогу не иметь смысла, если УЕФА на следующей неделе отменит Лигу чемпионов, Лигу Европы и Евро-2020.
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Источник — Sport.ua
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