Вольфсбург - Шахтер: Тайсон в основе, Марлос в запасе

Украинская команда сыграет на выезде при пустых трибунах

  • 12.03.2020 20:46
  • 2563 просмотра
  • 8 комментариев
Вольфсбург - Шахтер: Тайсон в основе, Марлос в запасе
© twitter.com/FCShakhtar

Сегодня в 22:00 начнется матч Лиги Европы «Вольфсбург» - «Шахтер». Стал известен стартовый состав команды Луиша Каштру.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Коваленко, Маркос Антонио, Тете, Тайсон, Алан Патрик, Мораес

В запасе: Трубин, Хочолава, Майкон, Болбат, Коноплянка, Марлос, Сикан

Матч пройдет без болельщиков.

Сама игра может по итогу не иметь смысла, если УЕФА на следующей неделе отменит Лигу чемпионов, Лигу Европы и Евро-2020.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.03.2020 21:35
    +1
    Как по мне Майкон должен быть в основе!!!!!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.03.2020 21:19
    0
    Тревожно за опорную зону
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 12.03.2020 21:16
    0
    Руслан Шевченко, 12.03.2020 21:14
    И без Коно.....
    Потому-что он спец по немецким командам и выйдет ДЖОКЕРОМ или потому-что он 0 по немецким командам.
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 12.03.2020 21:14
    0
    И без Коно.....
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 20:56
    0
    О нём только в Бенфике и Вольфсбурге говорили
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 20:55
    +2
    Влад Тараненко, 12.03.2020 20:54
    Шутка? Какая основа, он и в УПЛ бесполезный, а тут важнейший матч ЛЕ. Максимум это на последней минуте выпустить время потянуть
    Так он же великий игрок
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 12.03.2020 20:54
    +2
    Alex__Romanov, 12.03.2020 20:48
    Коноплянка и тут не попал в основу
    Шутка? Какая основа, он и в УПЛ бесполезный, а тут важнейший матч ЛЕ. Максимум это на последней минуте выпустить время потянуть
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 20:48
    +1
    Коноплянка и тут не попал в основу
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 20:55
    +2
    Влад Тараненко, 12.03.2020 20:54
    Шутка? Какая основа, он и в УПЛ бесполезный, а тут важнейший матч ЛЕ. Максимум это на последней минуте выпустить время потянуть
    Так он же великий игрок
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 12.03.2020 20:54
    +2
    Alex__Romanov, 12.03.2020 20:48
    Коноплянка и тут не попал в основу
    Шутка? Какая основа, он и в УПЛ бесполезный, а тут важнейший матч ЛЕ. Максимум это на последней минуте выпустить время потянуть
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.03.2020 21:35
    +1
    Как по мне Майкон должен быть в основе!!!!!!!
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 20:48
    +1
    Коноплянка и тут не попал в основу
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.03.2020 21:19
    0
    Тревожно за опорную зону
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 12.03.2020 21:16
    0
    Руслан Шевченко, 12.03.2020 21:14
    И без Коно.....
    Потому-что он спец по немецким командам и выйдет ДЖОКЕРОМ или потому-что он 0 по немецким командам.
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 12.03.2020 21:14
    0
    И без Коно.....
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 20:56
    0
    О нём только в Бенфике и Вольфсбурге говорили
    Ссылка
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