Сборные начинают отменять контрольные матчи. В том числе соперник Украины

На фоне массовой отмены различных футбольных турниров и матчей свои контрольные поединки начинают отменять и национальные сборные.

Стало известно, что отменен спарринг Нидерланды - Испания.

Нидерланды являются соперником сборной Украины по группе Евро-2020. Не исключено, что все больше сборных будут отменять подготовку к Евро, если подтвердится информация о переносе турнира на 2021 год.

Украину в марте ждут матчи с Польшей и Францией.