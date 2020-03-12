Сборные начинают отменять контрольные матчи. В том числе соперник Украины

На фоне массовой отмены различных футбольных турниров и матчей свои контрольные поединки начинают отменять и национальные сборные.
Стало известно, что отменен спарринг Нидерланды - Испания.
Нидерланды являются соперником сборной Украины по группе Евро-2020. Не исключено, что все больше сборных будут отменять подготовку к Евро, если подтвердится информация о переносе турнира на 2021 год.
Украину в марте ждут матчи с Польшей и Францией.
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Источник — As.com
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