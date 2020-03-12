КАРИКАТУРА ДНЯ. Клопп и Симеоне: такие разные эмоции

«Атлетико» выбил «Ливерпуль» из розыгрыша Лиги чемпионов

  • 12.03.2020 19:30
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Клопп и Симеоне: такие разные эмоции
© ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и наставником мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» на выезде обыграл «Ливерпуль» (3:2), выбив команду из дальнейшего розыгрыша турнира.

«Симеоне получал удовольствие на «Энфилде» минувшим вечером», — прокомментировал свою работу Момани.

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