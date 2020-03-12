Виктор ЦЫГАНКОВ: «Спасибо за вашу поддержку»

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в поединке 1/4 финала Кубка Украины.
«Спасибо за вашу поддержку. Вперед, «Динамо», — написал Цыганков в Instagram.
Цыганков вышел на поле на 87-й минуте встречи вместо Караваева и на 106-й минуте забил единственный гол в поединке.
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Источник — Instagram
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