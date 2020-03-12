Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Коронавирус? Лук, чеснок и много мыла»

Наставник «Днепра-1» считает эту тему самой важной на этот момент

  • 12.03.2020 19:12
  • 1641 просмотр
  • 5 комментариев
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Коронавирус? Лук, чеснок и много мыла»
© scdnipro1.com.ua

УПЛ пока не отменила проведение чемпионата, но ближайшие туры будут проходить без болельщиков, в том числе матч «Днепр-1» - «Мариуполь» во второй шестерке.

Текущую ситуацию прокомментировал наставник Дмитрий Михайленко.

- Дмитрий Станиславович, впереди снова встреча с «Мариуполем». Повлияет на игру то, как сложился прошлый матч?

- Да, считаю, что это наложит свой отпечаток на то, как игра будет проходить в этот раз. Думаю, что соперник выйдет на матч очень мотивированным, но тоже самое будет касаться и нашей команды. У нас с «Мариуполем» одинаковое количество очков, поэтому будем играть только на победу, постараемся больше вести атакующие, агрессивные действия. Плюс есть группа преследователей, которая также ставит перед собой задачу играть в плей-офф, поэтому эта игра важна для нас со всех точек зрения. Здесь важно и турнирное положение, и психологическая уверенность, если мы достигнем положительного результата - все это очень важно.

- Кто сейчас готов, а кто не сможет играть против «Мариуполь»? Прежде всего, какое состояние у Игоря Когута?

- Игорь сейчас не в общей группе, и у нас еще несколько футболистов, которые чувствуют себя не на сто процентов. Сегодня у нас восстановительная тренировка, поэтому завтра будет ключевой день, когда мы и примем решение, кто и как сумел восстановиться. Возможно, и Когут вернется в общую группу, и те ребята, которые сейчас простудились.

- Насколько можно спрогнозировать состав «Мариуполь», учитывая их вчерашний кубковый поединок?

- Думаю, что процентов на 80 можно предположить состав соперника, просто даже исходя из того, кто будет пропускать игру с нами, и несмотря на их обойму игроков и состав на сезон. Поэтому не думаю, что будут какие-то сильные сюрпризы, ведь не так много у них защитников осталось.

- Сейчас в стране все обсуждают коронавирус. Какие в команде принимают по этому поводу мероприятия, и готовы ли играть без зрителей?

- Ну, какие меры? Чеснок и лук нарезают в нашей столовой, много мыла появилось на умывальниках (улыбается). Но, если серьезно, то сейчас это насущная проблема, которая вообще. Надеюсь, что нас она не коснется, и мы ее будем только обсуждать.

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Источник — СК Днепр-1

(4 голоса)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.03.2020 20:04
    +1
    Анатолій Чорнобук, 12.03.2020 19:27
    Часник і лук нарізають... Який баран переклав?
    Вже барани виправили...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.03.2020 19:54
    0
    Лук и чеснок только к водке, но водка ослабляет организм
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.03.2020 19:49
    +2
    Мотузку забув згадати)
    Ссылка
    coba777
      coba777, 12.03.2020 19:32
    +3
    Ну жартівник з нього, як і тренер. Такоє...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.03.2020 19:27
    0
    Часник і лук нарізають... Який баран переклав?
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 12.03.2020 19:32
    +3
    Ну жартівник з нього, як і тренер. Такоє...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.03.2020 19:49
    +2
    Мотузку забув згадати)
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.03.2020 20:04
    +1
    Анатолій Чорнобук, 12.03.2020 19:27
    Часник і лук нарізають... Який баран переклав?
    Вже барани виправили...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.03.2020 19:54
    0
    Лук и чеснок только к водке, но водка ослабляет организм
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.03.2020 19:27
    0
    Часник і лук нарізають... Який баран переклав?
    Ссылка
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