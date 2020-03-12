Кубковая победа Динамо над Александрией стала юбилейной для Михайличенко

Победа «Динамо» над «Александрией» (2:1) в 1/4 финала Кубка Украины оказалась 90-й для Алексея Михайличенко на посту главного тренера киевлян. Он стал 5-м наставником бело-синих за годы независимости, достигшим этого рубежа.
63 виктории Михайличенко отпраздновал с динамовцами в чемпионатах Украины, 17 - в Кубке Украины и 10 - в еврокубках.
Победы тренеров «Динамо» за годы независимости (1992-2020)
|
Тренер
|
Сезоны
|
Всего
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1997-2002
|
170
|
122
|
24
|
-
|
24
|
Йожеф САБО
|
1993-2008*
|
111
|
85
|
18
|
-
|
8
|
Юрий СЕМИН
|
2008-2013*
|
98
|
74
|
7
|
1
|
16
|
Сергей РЕБРОВ
|
2014-2017
|
91
|
66
|
14
|
-
|
11
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
2002-2020*
|
90
|
63
|
17
|
-
|
10
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
2006-2008
|
66
|
47
|
13
|
1
|
5
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
2018-2020
|
63
|
46
|
4
|
2
|
11
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
2010-2011
|
36
|
30
|
3
|
-
|
3
|
Олег БЛОХИН
|
2013-2014
|
36
|
27
|
3
|
-
|
6
|
Михаил ФОМЕНКО
|
1993-1994
|
29
|
23
|
5
|
-
|
1
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
1992-1993
|
22
|
19
|
2
|
-
|
1
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
2008-2011*
|
13
|
7
|
3
|
-
|
3
|
Николай ПАВЛОВ
|
1995
|
10
|
10
|
-
|
-
|
-
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
1995
|
3
|
2
|
1
|
-
|
-
|
Леонид БУРЯК
|
2006
|
3
|
3
|
-
|
-
|
-
* с перерывами.
Сезоны обозначены годом их окончания.
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины, СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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