Кубковая победа Динамо над Александрией стала юбилейной для Михайличенко

Алексей Михайличенко отпраздновал 90-ю викторию на посту главного тренера «Динамо»

  • 12.03.2020 15:46
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Кубковая победа Динамо над Александрией стала юбилейной для Михайличенко
© ФК Динамо

Победа «Динамо» над «Александрией» (2:1) в 1/4 финала Кубка Украины оказалась 90-й для Алексея Михайличенко на посту главного тренера киевлян. Он стал 5-м наставником бело-синих за годы независимости, достигшим этого рубежа.

63 виктории Михайличенко отпраздновал с динамовцами в чемпионатах Украины, 17 - в Кубке Украины и 10 - в еврокубках.

Победы тренеров «Динамо» за годы независимости (1992-2020)

Тренер

Сезоны

Всего

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1997-2002

170

122

24

-

24

Йожеф САБО

1993-2008*

111

85

18

-

8

Юрий СЕМИН

2008-2013*

98

74

7

1

16

Сергей РЕБРОВ

2014-2017

91

66

14

-

11

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2002-2020*

90

63

17

-

10

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

2006-2008

66

47

13

1

5

Александр ХАЦКЕВИЧ

2018-2020

63

46

4

2

11

Валерий ГАЗЗАЕВ

2010-2011

36

30

3

-

3

Олег БЛОХИН

2013-2014

36

27

3

-

6

Михаил ФОМЕНКО

1993-1994

29

23

5

-

1

Анатолий ПУЗАЧ

1992-1993

22

19

2

-

1

Олег ЛУЖНЫЙ

2008-2011*

13

7

3

-

3

Николай ПАВЛОВ

1995

10

10

-

-

-

Владимир ОНИЩЕНКО

1995

3

2

1

-

-

Леонид БУРЯК

2006

3

3

-

-

-

* с перерывами.

Сезоны обозначены годом их окончания.

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины, СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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