Кубковая победа Динамо над Александрией стала юбилейной для Михайличенко

Победа «Динамо» над «Александрией» (2:1) в 1/4 финала Кубка Украины оказалась 90-й для Алексея Михайличенко на посту главного тренера киевлян. Он стал 5-м наставником бело-синих за годы независимости, достигшим этого рубежа.

63 виктории Михайличенко отпраздновал с динамовцами в чемпионатах Украины, 17 - в Кубке Украины и 10 - в еврокубках.

Победы тренеров «Динамо» за годы независимости (1992-2020)

Тренер Сезоны Всего ЧУ КУ СК ЕК Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1997-2002 170 122 24 - 24 Йожеф САБО 1993-2008* 111 85 18 - 8 Юрий СЕМИН 2008-2013* 98 74 7 1 16 Сергей РЕБРОВ 2014-2017 91 66 14 - 11 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 2002-2020* 90 63 17 - 10 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 2006-2008 66 47 13 1 5 Александр ХАЦКЕВИЧ 2018-2020 63 46 4 2 11 Валерий ГАЗЗАЕВ 2010-2011 36 30 3 - 3 Олег БЛОХИН 2013-2014 36 27 3 - 6 Михаил ФОМЕНКО 1993-1994 29 23 5 - 1 Анатолий ПУЗАЧ 1992-1993 22 19 2 - 1 Олег ЛУЖНЫЙ 2008-2011* 13 7 3 - 3 Николай ПАВЛОВ 1995 10 10 - - - Владимир ОНИЩЕНКО 1995 3 2 1 - - Леонид БУРЯК 2006 3 3 - - -

* с перерывами.

Сезоны обозначены годом их окончания.

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины, СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ