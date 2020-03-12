Сергей КРИВЦОВ: «Хотелось бы сыграть с Вольфсбургом со зрителями»

Защитник «Шахтера» - о матче против «Вольфсбурга»

  • 12.03.2020 13:03
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Сергей КРИВЦОВ: «Хотелось бы сыграть с Вольфсбургом со зрителями»
© ФК Шахтер. Сергей Кривцов

Сегодня «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Вольфсбургом». Из-за коронавируса матч пройдет без зрителей.

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов признался, что хотел бы сыграть при полных трибунах:

«Думаю, нам, как и «Вольфсбургу», хотелось бы сыграть в хорошей атмосфере, когда болельщики на стадионе, забит стадион. Тем более, все знают, как умеют болеть в Германии. Ни мы, ни «Вольфсбург» не хотим играть при пустых трибунах.

Общались со Степаненко перед операцией. Пожелал ему удачи, чтобы все было хорошо. Конечно, это потеря для нас. Но будем исходить из того, какие футболисты у нас есть. Надеюсь, они в полной мере смогут заменить Тараса».

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Источник — ТК Футбол

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