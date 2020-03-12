Лига Европы от FAVBET. Анонс-прогноз первых матчей 1/8 финала

В четверг, 12 марта, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

1. «Айнтрахт Ф» - «Базель», 12.03, 19.55

«Айнтрахт» прошел в 1/8 финала Лиги Европы, довольно уверенно одолев по сумме двух матчей крепкий австрийский «Зальцбург», который зимой лишился свой главной ударной силы Эрлинга Холланда, который отправился покорять своим талантом более широкую аудиторию. Тем не менее, в чемпионате немецкая команда проиграла три подряд матча с общим счетом 10-1 и опустилась на 12 место в турнирной таблице.

«Базель» в прошлом раунде более чем уверенно прошел «АПОЭЛ» с общим счетом 4-0. Команда показывает неплохую игру, однако в национальном чемпионате сейчас занимает лишь 3 место. Швейцарские власти уже заявляли о том, что ответный матч не состоится по причине коронавируса, так что, учитывая ситуацию во всей Европе, исход двухматчевого противостояния может затянуться.

Ставлю на «Обе забьют – Да»

2. «Башакшекир» - «Копенгаген», 12.03, 19.55

Турецкая команда на стадии 1/16 шокировал лиссабонский «Спортинг». Команда проиграла первый матч со счетом 3-1, но в домашних стенах смогла добыть победу с нужным счетом 4-1 и пройти в следующий этап. В национальном чемпионате команда выиграла 4 матча подряд и лидирует с отрывом в 3 очка.

«Копенгаген» в прошлом раунде прошел неуступчивый «Селтик», забив 2 важных гола после 80 минуты ответного выездного матча. Команда, как это привычно для датских коллективов, является довольно физически сильным коллективом без особо запоминающихся звезд в составе. В национальном чемпионате команда идет на 2 месте, уступая лидирующему «Мидтьюлланну» целых 12 очков.

Ставлю на ТМ 2,5

3. «ЛАСК» - «Манчестер Юнайтед», 12.03, 19.55

Австрийская команда на стадии 1/16 финала прошла крепкий нидерландский «АЗ», победив своего соперника со счетом 2-0 в домашнем поединке. Из-за распостранения коронавируса матч пройдет без зрителей. В австрийской бундеслиге команда уверенно лидирует, выиграв 4 последних матча, с отрывом от идущего вторым «Зальцбурга» уже в 6 очков.

«Юнайтед» явно «ожил» после зимнего прихода в клуб Бруно Фернандеша. Вместе с португальским новичком «дьяволы» показывают яркую игру в атаке и поднялись на 5 место в турнирной таблице. В прошлом туре команда легко прошла бельгийский «Брюгге», уверенно разгромив своего соперника.

Ставлю на победу «Юнайтед».

4. «Севилья» - «Рома», 12.03, 19.55

Подопечные Лопетеги благодаря выездному голу смогли пройти неуступчивый румынский «Клуж». Команда показывает в этом сезоне довольно стабильный футбол и находится сейчас на 3 месте в турнирной таблице – однако, конкуренция очень высока и от идущего на 6 месте мадридского «Атлетико» их отделяет всего 2 очка. Матч в Испании пройдет без зрителей по причине угрозы коронавируса.

«Рома» вышла из мини-кризиса, прервав свою серию из трех подряд поражений в чемпионате двума победами и выйдя на текущее 5 место в турнирной таблице. Учитывая то, что национальный чемпионат прерван, как минимум, до апреля – вопрос того, где и когда будет проводиться ответный матч, еще открыт. В прошлом туре подопечные Пауло Фонсеки по сумме двух матчей прошли бельгийский «Гент».

Ставлю на ТБ 2,5

5. «Вольфсбург» - «Шахтер Донецк», 12.03, 22.00

«Вольфсбург» в прошлом раунде уверенно прошел «Мальме», с общим счетом 1-5. В чемпионате Германии команда также показывает стабильную игру и в последний раз проигрывала еще в январе. Матч пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса.

«Шахтер» в прошлом раунде смог пройти крепкую португальскую «Бенфику». После победы в Харькове со счетом 2-1, в Португалии команды сыграли сверхрезультативную ничью 3-3 и дальше отправилась именно украинская команда. Травму получил лидер опорной зоны «горняков» Тарас Степаненко – и он не сможет помочь команде в обеих матчах против «волков».

Ставлю на Х2.

6. «Интер» - «Хетафе», 12.03., 22.00

«Интер» в прошлом раунде без особых проблем прошел болгарский «Лудогорец», обыграв их в обеих матчах. Тем не менее, «Интер» вряд ли может быть доволен текущим промежутком сезоне – чемпионат прерван по причине коронавируса, а на выходных команда в важнейшем матче уступила туринскому «Ювентусу», фактически снизив свои шансы на чемпионство (если чемпионат вообще будет закончен) до минимума. По причине коронавируса матч пройдет без зрителей.

«Хетафе» в прошлом раунде сотворил мини-сенсацию, пройдя амстердамский «Аякс». Команда проиграла в ответном выездном матче со счетом 2-1, однако это позволило им пройти дальше по сумме двух матчей. В чемпионате Испании «Хетафе» сейчас занимаеьт 5 место – однако до третьего всего 1 очко, так что вся борьба еще впереди.

Ставлю на ТМ 2,5.

7. «Олимпиакос» - «Вулверхэмптон», 12.03, 22.00

«Олимпиакос» в прошлом раунде смог пройти лондонский «Арсенал», который многие называли одним из фаворитов турнира. Греческая команда показала себя крайне неуступчивым коллективом – и смогла забить решающий гол в самом конце дополнительного времени.

«Вулверхэмптон» на стадии 1/16 повезло с жеребьевкой – и они относительно легко выбили аутсайдера Примеры «Эспаньол». В чемпионате Англии «волки» продолжают показывать хорошую игру и находятся сейчас на 6 месте в турнирной таблице, сохраняя шансы даже на квалификацию в Лигу чемпионов.

Ставлю на нулевую фору «Вулверхэмптона».

8. «Рейнджерс» - «Байер», 12.03, 22.00

«Рейнджерс» в прошлом раунде прошли по сумме матчей крепкую португальскую «Брагу». Команда в чемпионате Шотландии идет на 2 месте, на 13 очков отставая от лидирующего «Селтика» и имея один матч в запасе.

«Байер» вышел в 1/8, довольно уверенно пройдя «Порту». «Аптекари» сейчас находятся в хорошей форме и находятся на 4 месте в турнирной таблице Бундеслиги, на 8 очков уступая лидирующей «Баварии».

Ставлю на нулевую фору «Байера».

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