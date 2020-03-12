ВИДЕО. Реакция Юргена Клоппа на вылет из Лиги чемпионов

11 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась встреча «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико».

Матч проходил с заметным преимуществом мерсисайдцев, однако в основное время им удалось забить лишь 1 гол. Все решалось в экстра-таймах. И здесь они сразу отметились взятием ворот, но радоваться английской команде пришлось недолго, они пропустили 3 гола в оставшееся время и покинули турнир.

Вот как результат этого матча прокомментировал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.