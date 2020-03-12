ВИДЕО. Реакция Юргена Клоппа на вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» был не очень доволен

  • 12.03.2020 11:09
  • 5904 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Реакция Юргена Клоппа на вылет из Лиги чемпионов
© YouTube. Юрген Клопп

11 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась встреча «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико».

Матч проходил с заметным преимуществом мерсисайдцев, однако в основное время им удалось забить лишь 1 гол. Все решалось в экстра-таймах. И здесь они сразу отметились взятием ворот, но радоваться английской команде пришлось недолго, они пропустили 3 гола в оставшееся время и покинули турнир.

Вот как результат этого матча прокомментировал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    stalevar1250
      stalevar1250, 12.03.2020 12:09
    0
    А помните письмо юного болельщика МЮ,адресованное Юргену, который просил в этом письме, чтобы Ливер перестал побеждать...
    С того момента и пошли поражения один за другим, мистика...))
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    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 12.03.2020 11:40
    -1
    Клопп говорит, что не знает как проиграл в этот вечер, а как он проиграл в Мадриде?
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    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 12.03.2020 11:35
    0
    ihor7003, 12.03.2020 11:24
    Нравится что Клопп никогда не ноет и никого не обвиняет в поражении!!!!!!!!
    Ахахах та він тоже з тараканами тренер. То сезон запізно починається то матчів забагато в турнірах, то псіхує як вчора.
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    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 12.03.2020 11:27
    0
    Я вот во всем не обвиняю Адриана, хотя он лажанул в самый ответственный момент, но он не виноват в двух других голах и не виноват, что Ливерпуль не реализовал свои шансы, которых было достаточно, чтобы завершить игру еще в основное время. Но то, что Адриан - супер игрок, Клопп сказал из вежливости. Никакого величия и даже большого класса в игре Адриана я не вижу, и до этого в матче АПЛ он был неуверен и лажал с Борнмутом, там тоже могло все закончиться не так хорошо. Очевидно, что Алисон гораздо лучше, класснее, увереннее, но ему нужен такой же классный дублер. Я в другом посте пошутил, что Ливеру нужно брать Лунина, но в каждой шутке есть доля шутки, Лунин как раз имеет все качества, которых я не вижу в Адриане. Адриана надо менять, однозначно. А вот с Кариусом получилось несправедливо. Он лажанул в финале, но, вполне возможно, это не было его виной, он получил травму головы после столкновения с Рамосом. Хорошо, что после этого взяли Алисона, он выше всех похвал, но плохо, что Кариусу не дали другого шанса, он точно был лучше Адриана.
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.03.2020 11:24
    -3
    Нравится что Клопп никогда не ноет и никого не обвиняет в поражении!!!!!!!!
    Ссылка
    stalevar1250
      stalevar1250, 12.03.2020 12:09
    0
    А помните письмо юного болельщика МЮ,адресованное Юргену, который просил в этом письме, чтобы Ливер перестал побеждать...
    С того момента и пошли поражения один за другим, мистика...))
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 12.03.2020 11:35
    0
    ihor7003, 12.03.2020 11:24
    Нравится что Клопп никогда не ноет и никого не обвиняет в поражении!!!!!!!!
    Ахахах та він тоже з тараканами тренер. То сезон запізно починається то матчів забагато в турнірах, то псіхує як вчора.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 12.03.2020 11:27
    0
    Я вот во всем не обвиняю Адриана, хотя он лажанул в самый ответственный момент, но он не виноват в двух других голах и не виноват, что Ливерпуль не реализовал свои шансы, которых было достаточно, чтобы завершить игру еще в основное время. Но то, что Адриан - супер игрок, Клопп сказал из вежливости. Никакого величия и даже большого класса в игре Адриана я не вижу, и до этого в матче АПЛ он был неуверен и лажал с Борнмутом, там тоже могло все закончиться не так хорошо. Очевидно, что Алисон гораздо лучше, класснее, увереннее, но ему нужен такой же классный дублер. Я в другом посте пошутил, что Ливеру нужно брать Лунина, но в каждой шутке есть доля шутки, Лунин как раз имеет все качества, которых я не вижу в Адриане. Адриана надо менять, однозначно. А вот с Кариусом получилось несправедливо. Он лажанул в финале, но, вполне возможно, это не было его виной, он получил травму головы после столкновения с Рамосом. Хорошо, что после этого взяли Алисона, он выше всех похвал, но плохо, что Кариусу не дали другого шанса, он точно был лучше Адриана.
    Ссылка
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