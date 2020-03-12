Джордан ХЕНДЕРСОН: «Обязательно извлечем из этого поражения ценный опыт»

Капитан английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира.

«Мы уже не раз бывали в похожих ситуациях и знаем, как важно сохранять концентрацию до самого конца. Потеря концентрации может дорого стоить. Обычно мы не пропускаем такие голы. Сейчас мы разочарованы, но обязательно извлечем из этого поражения ценный опыт.

Я считаю, что в целом мы хорошо сыграли. Мы действовали интенсивно, как и планировали перед матчем. Мы все отдали в этом матче и поэтому разочарованы, особенно пропущенными голами. Мы довольны тем, как мы сыграли в сегодняшнем матче, но пропущенные голы очень расстроили», - сказал Хендерсон.