Джордан ХЕНДЕРСОН: «Обязательно извлечем из этого поражения ценный опыт»

Капитан «Ливерпуля» – о вылете из Лиги чемпионов

  • 12.03.2020 10:59
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Джордан ХЕНДЕРСОН: «Обязательно извлечем из этого поражения ценный опыт»
© ФК Ливерпуль. Джордан Хендерсон

Капитан английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира.

«Мы уже не раз бывали в похожих ситуациях и знаем, как важно сохранять концентрацию до самого конца. Потеря концентрации может дорого стоить. Обычно мы не пропускаем такие голы. Сейчас мы разочарованы, но обязательно извлечем из этого поражения ценный опыт.

Я считаю, что в целом мы хорошо сыграли. Мы действовали интенсивно, как и планировали перед матчем. Мы все отдали в этом матче и поэтому разочарованы, особенно пропущенными голами. Мы довольны тем, как мы сыграли в сегодняшнем матче, но пропущенные голы очень расстроили», - сказал Хендерсон.

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Источник — BT Sport

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