Нур-Султан. Марченко обыграл бывшего парня Марты Костюк

Украинский теннисист Илья Марченко (№209 ATP) продолжил побеждать на хардовом челленджере в казахстанском Нур-Султане.

В третьем круге украинец в двух сетах обыграл Алексея Захарова из России (№403 ATP).

Нур-Султан. Третий круг

Илья Марченко (Украина) – Алексей Захаров (Россия) – 7:5, 7:6(2)

В 1/4 финала Илья сразится против Йеспера Де Йонга из Нидерландов (№403 ATP), который без борьбы преодолел третий раунд.

Ранее Марченко обыграл Санджара Файзиева.

Отметим, что Алексей Захаров раньше встречался с украинской теннисисткой Мартой Костюк.