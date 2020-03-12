Нур-Султан. Марченко обыграл бывшего парня Марты Костюк

Украинский теннисист Илья Марченко (№209 ATP) продолжил побеждать на хардовом челленджере в казахстанском Нур-Султане.
В третьем круге украинец в двух сетах обыграл Алексея Захарова из России (№403 ATP).
Нур-Султан. Третий круг
Илья Марченко (Украина) – Алексей Захаров (Россия) – 7:5, 7:6(2)
В 1/4 финала Илья сразится против Йеспера Де Йонга из Нидерландов (№403 ATP), который без борьбы преодолел третий раунд.
Ранее Марченко обыграл Санджара Файзиева.
Отметим, что Алексей Захаров раньше встречался с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я бачив матч. Захаров щось може, але до рсереднього рівня йому не вистачає ще досвіду
Я бачив матч. Захаров щось може, але до рсереднього рівня йому не вистачає ще досвіду
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.