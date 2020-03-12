Нур-Султан. Марченко обыграл бывшего парня Марты Костюк

Украинский теннисист сыграет в четвертьфинале

  • 12.03.2020 10:38
  • 208 просмотров
  • 1 комментарий
Нур-Султан. Марченко обыграл бывшего парня Марты Костюк
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№209 ATP) продолжил побеждать на хардовом челленджере в казахстанском Нур-Султане.

В третьем круге украинец в двух сетах обыграл Алексея Захарова из России (№403 ATP).

Нур-Султан. Третий круг
Илья Марченко (Украина) – Алексей Захаров (Россия) – 7:5, 7:6(2)

В 1/4 финала Илья сразится против Йеспера Де Йонга из Нидерландов (№403 ATP), который без борьбы преодолел третий раунд.

Ранее Марченко обыграл Санджара Файзиева.

Отметим, что Алексей Захаров раньше встречался с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 12.03.2020 10:51
    0
    Головне щоб Мартуся не засмутилася)))
    Я бачив матч. Захаров щось може, але до рсереднього рівня йому не вистачає ще досвіду
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.03.2020 10:51
    0
    Головне щоб Мартуся не засмутилася)))
    Я бачив матч. Захаров щось може, але до рсереднього рівня йому не вистачає ще досвіду
    Ссылка
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