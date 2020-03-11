Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Казахстане

Украинский теннисист Илья Марченко с победы стартовал на хардовом турнире в казахстанском Нур-Султане.
Марченко в двух сетах обыграл представителя Узбекистана Санджара Файзиева - 6:1, 6:4.
В следующем раунде Илья встретится с победителем матча Алексей Захаров - Янник Маден.
Недавно Марченко помог сборной Украины выиграл матч Кубка Дэвиса.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.