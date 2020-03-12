Льоренте повторил достижение Гризманна и Косты

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте отметился дублем в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», принеся своей команде путевку в четвертьфинал турнира.

25-летний хавбек стал всего третьим игроком в истории «матрасников», который забивал больше одного гола в рамках матча раунда плей-офф ЛЧ.

Ранее это удавалось только Антуану Гризманну (1/4 финала в 2016 году) и Диего Косте (1/8 финала в 2014).