Льоренте повторил достижение Гризманна и Косты

Маркос стал третьим игроком «Атлетико», который забивал больше одного гола в матче плей-офф ЛЧ

  • 12.03.2020 10:53
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Льоренте повторил достижение Гризманна и Косты
© ФК Атлетико Мадрид. Маркос Льоренте

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте отметился дублем в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», принеся своей команде путевку в четвертьфинал турнира.

25-летний хавбек стал всего третьим игроком в истории «матрасников», который забивал больше одного гола в рамках матча раунда плей-офф ЛЧ. 

Ранее это удавалось только Антуану Гризманну (1/4 финала в 2016 году) и Диего Косте (1/8 финала в 2014).

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