Десна – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 12-го марта, состоится матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр Евгений Арановский даст стартовый свисток в 19:00.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.