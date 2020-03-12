Десна – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 12-го марта, состоится матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать полтавскую «Ворсклу».
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр Евгений Арановский даст стартовый свисток в 19:00.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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