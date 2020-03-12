Матс ХУММЕЛЬС: «Удача была не на нашей стороне»

Защитник дортмундской «Боруссии» – о вылете из Лиги чемпионов

  • 12.03.2020 07:19
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Матс ХУММЕЛЬС: «Удача была не на нашей стороне»
© Twitter. Матс Хуммельс

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал выездное поражение от ПСЖ (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Этот результат вывел парижан в четвертьфинал, а «шмели» вылетели из турнира.

«Играли-то мы не так плохо. Да, где-то слишком рано теряли мяч, но главное, что нам не хватило финального касания, заключительной передачи. ПСЖ победил заслуженно. Они были чуть лучше нас.

Сложно сказать, что именно пошло не так. Обе команды создали мало моментов. Первый гол после углового пропускать было вообще нельзя ни в коем случае. Да и во втором случае удача была не на нашей стороне. Мы много атаковали, но в итоге их воротам по-настоящему и не угрожали. Было всего три-четыре полумомента. У ПСЖ было не намного больше. Но больше им и не требовалось», - сказал Хуммельс.

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Источник — УЕФА

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