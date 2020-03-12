Диего СИМЕОНЕ: «В Барселоне результат делает Месси. У нас — Облак»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высоко оценил игру 27-летнего голкипера Яна Облака после выездной победы над «Ливерпулем» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас Облак — лучший вратарь в мире. Облак очень важен для нас, как Савич, Фелипе, Фелиш... У нас лучший вратарь в мире. В «Барселоне» есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть», — считает Симеоне.

В матче с «Ливерпулем» Облак совершил девять сэйвов.