Диего СИМЕОНЕ: «В Барселоне результат делает Месси. У нас — Облак»

Наставник «Атлетико» считает 27-летнего словенца лучшим вратарем в мире

  • 12.03.2020 05:17
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Диего СИМЕОНЕ: «В Барселоне результат делает Месси. У нас — Облак»
© ФК Атлетико Мадрид. Ян Облак

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высоко оценил игру 27-летнего голкипера Яна Облака после выездной победы над «Ливерпулем» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас Облак — лучший вратарь в мире. Облак очень важен для нас, как Савич, Фелипе, Фелиш... У нас лучший вратарь в мире. В «Барселоне» есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть», — считает Симеоне.

В матче с «Ливерпулем» Облак совершил девять сэйвов.

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Источник — УЕФА

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