Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Удаление у киевлян? Динамо есть Динамо»

Защитник «Александрии» Валерий Лучкевич прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в 1/4 финала Кубка Украины.

«Мы сделали выводы по предыдущему матчу с «Динамо». Старались играть от обороны и прессинговать. Большую часть матча играли в защите — такой была тактика на матч. Удаление у киевлян? «Динамо» есть «Динамо». Считаю, что они заслуженно победили, поздравляем их. Не скажу, стало нам в большинстве легче или тяжелее.

Мы сами виноваты в пропущенном мяче. Все, что создало «Динамо», было на контратаках и благодаря нашим ошибкам. Судейство? Арбитр давал играть, но нам показалось, что он больше свистел не в нашу пользу. Здоровье Шарана? Это вопрос не ко мне, но он заходил к нам в раздевалку. Что касается матчей без зрителей, то мы особо ничего не потеряем. И так приходило мало людей. Но мы слышали даже тех болельщиков, которые были на наших матчах в Александрии. Без них будет тяжелее», — считает Лучкевич.