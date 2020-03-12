Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Удаление у киевлян? Динамо есть Динамо»

Футболист «Александрии» поделился мнением о поражении в 1/4 финала Кубка Украины (0:1)

  • 12.03.2020 04:54
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Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Удаление у киевлян? Динамо есть Динамо»
© ФК Александрия. Валерий Лучкевич

Защитник «Александрии» Валерий Лучкевич прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в 1/4 финала Кубка Украины.

«Мы сделали выводы по предыдущему матчу с «Динамо». Старались играть от обороны и прессинговать. Большую часть матча играли в защите — такой была тактика на матч. Удаление у киевлян? «Динамо» есть «Динамо». Считаю, что они заслуженно победили, поздравляем их. Не скажу, стало нам в большинстве легче или тяжелее.

Мы сами виноваты в пропущенном мяче. Все, что создало «Динамо», было на контратаках и благодаря нашим ошибкам. Судейство? Арбитр давал играть, но нам показалось, что он больше свистел не в нашу пользу. Здоровье Шарана? Это вопрос не ко мне, но он заходил к нам в раздевалку. Что касается матчей без зрителей, то мы особо ничего не потеряем. И так приходило мало людей. Но мы слышали даже тех болельщиков, которые были на наших матчах в Александрии. Без них будет тяжелее», — считает Лучкевич.

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Источник — Динамомания

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