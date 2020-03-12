Джеймс МИЛНЕР: «Болельщики на высоте, но мы напропускали»

34-летний полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

«Я считаю, что мы здорово играли с самого начала. Мы создали много моментов против очень неудобной команды. Учитывая то количество моментов, что мы создали, нам надо было забивать на один-два мяча больше.

Мы очень расстроены, но нам надо собраться и закончить сезон сильно. Мы хотели пройти дальше, и болельщики были на высоте, но мы напропускали. Теперь хотим выиграть как можно больше матчей с этого момента и до конца сезона», — сказал Милнер после матча.