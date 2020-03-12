Джеймс МИЛНЕР: «Болельщики на высоте, но мы напропускали»

Хавбек «Ливерпуля» подвел итоги вылета своей команды из Лиги чемпионов

  • 12.03.2020 04:19
  • 145 просмотров
  • 0 комментариев
Джеймс МИЛНЕР: «Болельщики на высоте, но мы напропускали»
© ФК Ливерпуль. Джеймс Милнер

34-летний полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

«Я считаю, что мы здорово играли с самого начала. Мы создали много моментов против очень неудобной команды. Учитывая то количество моментов, что мы создали, нам надо было забивать на один-два мяча больше.

Мы очень расстроены, но нам надо собраться и закончить сезон сильно. Мы хотели пройти дальше, и болельщики были на высоте, но мы напропускали. Теперь хотим выиграть как можно больше матчей с этого момента и до конца сезона», — сказал Милнер после матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности