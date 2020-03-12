Льоренте — второй игрок, забивший два гола в ЛЧ в дополнительное время

Первым футболистом, которому покорилось это достижение, был Криштиану Роналду

  • 12.03.2020 03:28
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Льоренте — второй игрок, забивший два гола в ЛЧ в дополнительное время
© ФК Атлетико Мадрид. Маркос Льоренте

25-летний испанский полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте отметился дублем в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:2).

Льоренте стал вторым футболистом в истории, которому удалось забить два мяча в Лиге чемпионов в дополнительное время матча.

Первым был португальский бомбардир Криштиану Роналду. В ответном поединке 1/4 финала ЛЧ сезона 2016/2017 против мюнхенской «Баварии» Роналду в составе «Реала» отметился забитыми мячами на 76-й, 104-й и 109-й минутах. «Реал» победил со счетом 4:2 и вышел в полуфинал турнира.

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