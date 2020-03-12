Денис ПОПОВ: «Отработали на 100%, у всех нет сил»

Футболист «Динамо» поделился впечатлениями о победе над «Александрией» в 1/4 финала Кубка Украины

  • 12.03.2020 02:44
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Денис ПОПОВ: «Отработали на 100%, у всех нет сил»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов прокомментировал победу над «Александрией» в рамках 1/4 финала Кубка Украины (1:0).

- Матч с «Александрией» не напомнил игру с «Шахтером» в Кубке Украины, когда вы в овертайме обыграли «горняков»? Какие сейчас эмоции?
- Похоже то, что играли 120 минут и в меньшинстве были. Эмоции только положительные. Мы прошли дальше и будем двигаться вперед.

- Вам досталось в одном эпизоде. Как себя чувствуете?
- Все нормально.

- Следующие поединки пройдут без болельщиков…
- Да, спасибо тем людям, которые пришли сегодня. Это помогает. Даже если один человек был бы, было бы приятно. Но видите, что происходит в мире. Лучше пусть так будет, чтобы люди не болели.

- Насколько повлияла на игру красная карточка?
- Вы сами видели, что в меньшинстве тяжело играть. «Александрия» — хорошая команда, давала сопротивление. Но все ребята молодцы. Мы выдержали эту игру и победили. Это самое главное.

- Как считаете, насколько усилили игру Цыганков и Русин?
- Виктор — наш лидер. Он, конечно же, освежил игру, на фланге вскрывал оборону. Назарий также проделал большой объем работы. Считаю, все ребята отработали на 100%. Думаю, у всех сейчас нет сил. Будем восстанавливаться, готовиться к следующей игре.

- Что тренер говорил в раздевалке после игры?
- Поздравили всех с победой и все. Завтра сбор.

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Источник — ФК Динамо Киев

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