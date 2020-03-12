ФОТО. Игроки ПСЖ потроллили Холанда после победы над Боруссией Д

Футболисты спародировали манеру юного форварда отмечать забитые мячи

  • 12.03.2020 02:26
  • 371 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Игроки ПСЖ потроллили Холанда после победы над Боруссией Д
© ФК ПСЖ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов парижский ПСЖ обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0) и вышел в следующий раунд турнира.

После финального свистка французская команда пошутила над 19-летним норвежским форвардом «Боруссии» Эрлингом Холандом, коллективно спародировав его манеру отмечать забитые голы.

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Источник — ФК ПСЖ

(2 голоса)

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Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 12.03.2020 03:23
    0
    нахyй его в крымтеплицу
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 12.03.2020 03:23
    0
    нахyй его в крымтеплицу
    Ссылка
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